JOKIĆ IMA RAZLOGA ZA RADOST! Nikola nije igrao, ali može da bude zadovoljan
MINESOTA Timbervulvsi poraženi su ubedljivo od Detroit Pistonsa 109:87, a taj poraz sa zadovoljstvom su dočekali Nikola Jokić i Denver Nagetsi koji ih prate na tabeli Zapadne konferencije.
Minesota je time spala na dve pobede zaostatka od Denvera (uz utakmicu manje) u borbi za četvrto mesto Zapada pred plej-of.
Obe ekipe bile su oslabljene neigranjem glavnih igrača, pre svega Kejda Kaningema na jednoj, odnosno Entonija Edvardsa na drugoj strani.
Međutim, malo ko je očekivao da gosti iz Detroita ovako razbiju Timbervulvse – sa čak 22 poena razlike.
Najzaslužniji za to bio je Tobajas Heris a 18 poena i po četiri skoka i asistencije.
Na drugoj strani Donte Divinćenco je ubacio 22 poena, dok je Rudi Gober imao 14 poena i 12 skokova.
