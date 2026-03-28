"DOPADA MI SE IDEJA SA KOJOM VELJKO PAUNOVIĆ VODI SRBIJU!" Selektor Španije Luis de la Fuente oduševljen promenama u "orlovima"

TOKOM zvanične konferencije za medije po završetku utakmice u Viljarealu, selektor Španije Luis de la Fuente osvrnuo se na igru fudbalske reprezentacije Srbije i način na koji je njegov kolega Veljko Paunović pokušao da se suprotstavi jednoj od najjačih selekcija na svetu.

Njemu se posebno dopao način na koji su "orlovi" igrali.

- Video sam Srbiju sa drugačijom fudbalskom idejom... Da više dominira, sa većom kontrolom, sa više kombinacija. Dopada mi se ova Paunovićeva ideja. Srbija ima dobre igrače i mislim da su spremni da igraju ovakav stil fudbala - rekao je najpre selektor evropskog šampiona.

On je podsetio da je duel na stadionu Keramika bio prilika za obe reprezentacije da provere što veći broj fudbalera:

- Izmene utiču na ritam igre, ali su neophodne u utakmicama prijateljskog karaktera. Bez obzira na sve, Paunoviću predviđam veliki uspeh. Mislim da je sjajan trener. Rekao sam to dan pre utakmice, sada ponavljam, želim mu da nastavi tako jer imam veliko poštovanje prema njemu, kao čoveku i profesionalcu - nije štedeo komplimente De la Fuente na račun mlađeg kolege sa klupe Srbije.

Podsetimo, Španija će na Svetskom prvenstvo nastupati u grupi H sa Zelenortskim Ostrvima, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.

Mundijal se održava od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

