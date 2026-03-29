"TO NIJE TRAGEDIJA, TO JE RATNI ZLOČIN": Britanski parlamentarac žestoko napao bivšeg Trampovog savetnika usred emisije zbog Irana (VIDEO)

29. 03. 2026. u 10:52

LIDER Škotske narodne partije u britanskom parlamentu Stiven Flin, otvoreno već nedeljama govori o ratu u Iranu, a kao glavne krivce označuje Donalda Trampa i Benjamina Netanjahua.

Stiven Flin, poslanik u Donjem domu britanskog parlamenta, optužio je SAD za ratne zločine u Iranu.

Govoreći u emisiji Bi Bi Si-ja , Flin je komentarisao način na koji SAD vodi rat, ističući napad na osnovnu školu za koji iranski zvaničnici tvrde da je ubio 168 ljudi, uključujući oko 110 dece.

 - Ako su u ovom ratu ubijena deca u školi, mislim da je to tragedija i SAD to moraju da istraže - rekao je bivši savetnik predsednika Donalda Trampa, u emisiji.

 - To nije tragedija, to je ratni zločin - odgovorio je Flin.

Rasprava je nastavila da teče, ali Flin nije popuštao u svojim uverenjima, ali i činjenicama šta je zaista masakr nad civilima.

Inače, Flin ne zaostaje ni za osudom u napadu na infrastukturu Irana, naročito na naftna postrojenja.

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

