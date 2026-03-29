"TO NIJE TRAGEDIJA, TO JE RATNI ZLOČIN": Britanski parlamentarac žestoko napao bivšeg Trampovog savetnika usred emisije zbog Irana (VIDEO)
LIDER Škotske narodne partije u britanskom parlamentu Stiven Flin, otvoreno već nedeljama govori o ratu u Iranu, a kao glavne krivce označuje Donalda Trampa i Benjamina Netanjahua.
Stiven Flin, poslanik u Donjem domu britanskog parlamenta, optužio je SAD za ratne zločine u Iranu.
Govoreći u emisiji Bi Bi Si-ja , Flin je komentarisao način na koji SAD vodi rat, ističući napad na osnovnu školu za koji iranski zvaničnici tvrde da je ubio 168 ljudi, uključujući oko 110 dece.
- Ako su u ovom ratu ubijena deca u školi, mislim da je to tragedija i SAD to moraju da istraže - rekao je bivši savetnik predsednika Donalda Trampa, u emisiji.
- To nije tragedija, to je ratni zločin - odgovorio je Flin.
Rasprava je nastavila da teče, ali Flin nije popuštao u svojim uverenjima, ali i činjenicama šta je zaista masakr nad civilima.
Inače, Flin ne zaostaje ni za osudom u napadu na infrastukturu Irana, naročito na naftna postrojenja.
