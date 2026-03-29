AMERIKANCI BEZ MILOSTI! Suspendovan Luka Dončić

29. 03. 2026. u 08:17

Košarkaš Los Anđeles lejkersa Luka Dončić suspendovan je na jednu utakmicu pošto je u tekućoj sezoni dobio 16. tehničkih grešaka, saopštila je NBA liga.

FOTO: Profimedia

Odluku je objavio izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija lige Džejms Džons, uz podsećanje da se igrač automatski suspenduje na jedan meč nakon 16 tehničkih grešaka u regularnom delu sezone.

Dončić je poslednju tehničku grešku zaradio na utakmici protiv Bruklin netsa, u kojoj su Lejkersi slavili rezultatom 116:99.

Slovenački košarkaš će zbog suspenzije propustiti naredni meč protiv Vašington vizardsa, koji je na programu 31. marta.

Lejkersi trenutno zauzimaju treće mesto na Zapadu sa skorom od 48 pobeda i 26 poraza, a Dončić ove sezone beleži sjajne rezultate na terenu. Slovenački as u proseku provede 36 minuta na parketu po utakmici.

Dočić prosečno beleži 33,7 poena i 8,2 asistencije po meču.

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

