AMERIKANCI BEZ MILOSTI! Suspendovan Luka Dončić
Košarkaš Los Anđeles lejkersa Luka Dončić suspendovan je na jednu utakmicu pošto je u tekućoj sezoni dobio 16. tehničkih grešaka, saopštila je NBA liga.
Odluku je objavio izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija lige Džejms Džons, uz podsećanje da se igrač automatski suspenduje na jedan meč nakon 16 tehničkih grešaka u regularnom delu sezone.
Dončić je poslednju tehničku grešku zaradio na utakmici protiv Bruklin netsa, u kojoj su Lejkersi slavili rezultatom 116:99.
Slovenački košarkaš će zbog suspenzije propustiti naredni meč protiv Vašington vizardsa, koji je na programu 31. marta.
Lejkersi trenutno zauzimaju treće mesto na Zapadu sa skorom od 48 pobeda i 26 poraza, a Dončić ove sezone beleži sjajne rezultate na terenu. Slovenački as u proseku provede 36 minuta na parketu po utakmici.
Dočić prosečno beleži 33,7 poena i 8,2 asistencije po meču.
