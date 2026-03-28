Torte i kolači

KOLAČ SA MALINAMA, PUDINGOM OD VANILE I PRHKIM MRVICAMA: Slatkiš za pamćenje

Milena Tomasevic

28. 03. 2026. u 12:00

Sočne maline, kremasti vanila puding i hrskave mrvice – savršen desert koji se topi u ustima. Osvežavajuć i mirisan, idealan za svaku priliku.

КОЛАЧ СА МАЛИНАМА, ПУДИНГОМ ОД ВАНИЛЕ И ПРХКИМ МРВИЦАМА: Слаткиш за памћење

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za puding:

  • 500 ml mleka
  • 1 kesa pudinga od vanile
  • 40 gr šećera

Za testo:

  • 300 gr brašna
  • 150 gr šećera
  • prstohvat soli
  • 150 gr hladnog putera
  • 1 jaje

Za fil:

  • 700 gr malina
  • 30 gr šećera
  • 1 kesa vanilin šećera

Za mrvice:

  • 200 gr brašna
  • 100 gr šećera
  • 100 gr hladnog putera

Priprema:
Skuvajte puding od mleka, praha i šećera, pa ostavite da se prohladi uz povremeno mešanje da se ne uhvati korica.

Od brašna, šećera, soli, putera i jajeta umesite glatko testo. Rasporedite ga u pleh obložen papirom za pečenje i blago podignite ivice.

Preko testa ravnomerno rasporedite puding, a zatim dodajte maline pomešane sa šećerom i vanilin šećerom.

Za mrvice, izmešajte brašno, šećer i puter prstima dok ne dobijete krupne mrvice, pa ih pospite preko kolača.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok mrvice ne postanu zlatne.

Ostavite da se prohladi, isecite i uživajte!

Prijatno!

