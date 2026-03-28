KOLAČ SA MALINAMA, PUDINGOM OD VANILE I PRHKIM MRVICAMA: Slatkiš za pamćenje

Sočne maline, kremasti vanila puding i hrskave mrvice – savršen desert koji se topi u ustima. Osvežavajuć i mirisan, idealan za svaku priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za puding:

500 ml mleka

1 kesa pudinga od vanile

40 gr šećera

Za testo:

300 gr brašna

150 gr šećera

prstohvat soli

150 gr hladnog putera

1 jaje

Za fil:

700 gr malina

30 gr šećera

1 kesa vanilin šećera

Za mrvice:

200 gr brašna

100 gr šećera

100 gr hladnog putera

Priprema:

Skuvajte puding od mleka, praha i šećera, pa ostavite da se prohladi uz povremeno mešanje da se ne uhvati korica.

Od brašna, šećera, soli, putera i jajeta umesite glatko testo. Rasporedite ga u pleh obložen papirom za pečenje i blago podignite ivice.

Preko testa ravnomerno rasporedite puding, a zatim dodajte maline pomešane sa šećerom i vanilin šećerom.

Za mrvice, izmešajte brašno, šećer i puter prstima dok ne dobijete krupne mrvice, pa ih pospite preko kolača.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok mrvice ne postanu zlatne.

Ostavite da se prohladi, isecite i uživajte!

Prijatno!