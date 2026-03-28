KOLAČ SA MALINAMA, PUDINGOM OD VANILE I PRHKIM MRVICAMA: Slatkiš za pamćenje
Sočne maline, kremasti vanila puding i hrskave mrvice – savršen desert koji se topi u ustima. Osvežavajuć i mirisan, idealan za svaku priliku.
Sastojci:
Za puding:
- 500 ml mleka
- 1 kesa pudinga od vanile
- 40 gr šećera
Za testo:
- 300 gr brašna
- 150 gr šećera
- prstohvat soli
- 150 gr hladnog putera
- 1 jaje
Za fil:
- 700 gr malina
- 30 gr šećera
- 1 kesa vanilin šećera
Za mrvice:
- 200 gr brašna
- 100 gr šećera
- 100 gr hladnog putera
Priprema:
Skuvajte puding od mleka, praha i šećera, pa ostavite da se prohladi uz povremeno mešanje da se ne uhvati korica.
Od brašna, šećera, soli, putera i jajeta umesite glatko testo. Rasporedite ga u pleh obložen papirom za pečenje i blago podignite ivice.
Preko testa ravnomerno rasporedite puding, a zatim dodajte maline pomešane sa šećerom i vanilin šećerom.
Za mrvice, izmešajte brašno, šećer i puter prstima dok ne dobijete krupne mrvice, pa ih pospite preko kolača.
Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok mrvice ne postanu zlatne.
Ostavite da se prohladi, isecite i uživajte!
Prijatno!
Komentari (0)