GORAN IVANIŠEVIĆ PROGOVORIO O SINU EMANUELU (18): "Nažalost, ja sam kriv za sve..."
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najvećeg hrvatskog tenisera svih vremena.
Baš on, Goran Ivanišević, vratio se trenerskom poslu i započeo saradnju s talentovanim Francuzom Arturom Fisom.
No, ovih je dana u Splitu gde je podržao sina Emanuela na Čelendžeru na Firulama.
Njegov sin ima 18 godina i krenuo je očevim stopama, piše "Večernji list".
- Pa nije lako. Sad znam kako je bilo mom ocu. Gledao sam ga i pre, ali evo i sad u Zadru prošle sedmice. Nažalost, ja sam kriv za sve… I za oblak, i za krivi odskok, i za sve… Ali dobro, to tako valjda ide. On se razvija super, ide svojim putem, moram reći da sam ponosan što je potpisao za jedan od najboljih univerziteta u Americi - rekao je Ivanišević za Sport klub.
Tome je dodao i sledeće:
- Pritiska nema, ja sam logistika i potpora, ali da bi ga trenirao…teško je to. Previše je to emocija, niti si otac, niti si trener, ispadaš nešto treće, a ja to ne želim.
