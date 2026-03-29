SKANDAL! Blokaderske, paramilitarne grupe , opremljene zabranjenom opremom , na biračkim mestima u Bajinoj Bašti! (VIDEO)

В. Н.

29. 03. 2026. u 10:32

LOKALNI izbori danas se održavaju u jednom gradu i devet opština. Ukupno 247.985 građana sa pravom glasa biraće 360 odbornika u skupštini grada Bora i parlamentima opština Aranđelovac, Majdanpek, Lučani, Bajina Bašta, Kladovo, Kula, Smederevska Palanka, Knjaževac i Sevojno.

Na jednom od biračkih mesta, odnosno u Bajinoj Bašti, primećeni su blokaderi pod punom opremom, koji ne žele da kažu ni ko su, a ni odakle im motorola. 

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: Dvaput sam prebio Čaka Norisa!

