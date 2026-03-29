BELORUSKINJA OČITALA LEKCIJU AMERIKANKI: Usred Indijan Velsa Sabalenka ispisala istoriju protiv Gof
ARINA Sabalenka je osvojila VTA 1000 turnir u AMajamiju i tako ispisala istoriju osvojivši "Sunshine Double-a".
Beloruskinja je u dve nedelje osvojila Indijan Vels i Majami, a na oba turnira ukupno je izgubila samo dva seta.
Ovim uspehom Sabalenka je postala tek peta teniserka u istoriji kojoj je to pošlo za rukom, pridruživši se elitnom društvu u kojem su Štefi Graf, Kim Klajsters, Viktorija Azarenka i Iga Švjontek.
U finalu Majamija savladala je Gof sa 2:1 – 6:2, 4:6, 6:4 – posle nešto više od sat vremena igre.
