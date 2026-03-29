Tenis

BELORUSKINJA OČITALA LEKCIJU AMERIKANKI: Usred Indijan Velsa Sabalenka ispisala istoriju protiv Gof

Новости онлајн

29. 03. 2026. u 08:56

ARINA Sabalenka je osvojila VTA 1000 turnir u AMajamiju i tako ispisala istoriju osvojivši "Sunshine Double-a".

FOTO: Tanjug/AP

Beloruskinja je u dve nedelje osvojila Indijan Vels i Majami, a na oba turnira ukupno je izgubila samo dva seta. 

Ovim uspehom Sabalenka je postala tek peta teniserka u istoriji kojoj je to pošlo za rukom, pridruživši se elitnom društvu u kojem su Štefi Graf, Kim Klajsters, Viktorija Azarenka i Iga Švjontek.

U finalu Majamija savladala je Gof sa 2:1 – 6:2, 4:6, 6:4 – posle nešto više od sat vremena igre.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Svet

0 0

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
