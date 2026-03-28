KAKVA ARINA - STRAŠNA ARINA! Sabalenka porazila Amerikanku i osvojila Majami
Arina Sabalenka osvojila je WTA 1.000 u Majamiju pošto je u finalu pobedila Amerikanku Koko Gof sa 2:1 (6:2, 4:6, 6:4).
Beloruskinja je u razmaku od dve nedelje pokorila Indijan Vels i Majami, a na oba turnira zajedno izgubila svega dva seta.
Prvi set bio je potpuna dominacija Sabalenke, koja je igrala gotovo bez greške, dok Amerikanka nije uspevala da pronađe ritam.
Delovalo je da će meč brzo biti završen, ali je u drugom setu došlo do preokreta. Sabalenka je propustila nekoliko prilika za brejk pri rezultatu 2:2 i 3:3, što je Gof kaznila i iznenada stigla do brejka koji joj je doneo izjednačenje.
U odlučujućem setu, iskustvo je presudilo i donelo joj titulu.
