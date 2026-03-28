AMERIČKI MEDIJI U PANICI: Ovo bi moglo da pogorša naftnu krizu

ULAZAK jemenskih Huti pobunjenika u rat Irana sa SAD i Izraelom mogao bi dodatno da pogorša naftnu krizu.

Ovo je izvestio CNN, analizirajući sposobnost Huti pobunjenika da dodatno blokiraju brodarstvo u Persijskom zalivu.

Publikacija napominje da Huti deluju u blizini kritično važnog moreuza Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more i Indijski okean. Brodovi prolaze kroz njega nakon što prođu kroz Suecki kanal.

Prema podacima američke Agencije za energetske informacije, više od 30 miliona tona prirodnog gasa, kao i ogromne količine kontejnerskog transporta i 12% ukupne nafte prenete pomorskim putem, prošlo je kroz moreuz od 2023. godine, izveštava CNN.

Zamenik ministra za informisanje Huta, Mohamed Mansur, izjavio je da je zatvaranje ove uske tačke „verovatna opcija“. Huti su ranije napadali trgovačke brodove u Crvenom moru, a danas su pokrenuli raketni napad na Izrael.

-Kao rezultat ovih napada, stotine brodova su bili primorani da preusmere rutu oko Rta Dobre Nade, što je povećalo vreme putovanja i, posledično, troškove transporta. Iranski izvor je rekao poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim da ako američke snage pokušaju da nasilno otvore Ormuski moreuz, „treba da budu oprezne da ne dodaju još jedan moreuz svojim problemima. Iran je potpuno spreman za eskalaciju“, izveštava CNN.



Podsećanja radi, Huti su juče izjavili da bi mogli da povedu rat protiv Izraela i SAD ako eskaliraju (kroz kopnenu operaciju) ili ako se neka druga zemlja (referenca na Saudijsku Arabiju) pridruži ratu na njihovoj strani protiv Teherana.

BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje