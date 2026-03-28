PRONAĐENI NESTALI BRODOVI: Oglasila se meksička mornarica - "Svi su bezbedni, nastavljaju svoju misiju isporuke pomoći Kubi"

MEKSIČKA mornarica saopštila je u subotu da je pronašla dva jedrenjaka koja su nestala dok su prevozila humanitarnu pomoć na Kubu.

Plovila sa devet osoba isplovila su iz Ajla Muheres na jugu Meksika 20. marta, nakon čega je izgubljen kontakt, što je izazvalo zabrinutost u Meksiku, na Kubi i šire.

U objavi na mreži X u subotu ujutru, mornarica je navela da je avion uočio brodove 80 nautičkih milja (148 kilometara) severozapadno od Havane na Kubi, kao i da je jedno plovilo upućeno kako bi pružilo pomoć.

Sve veći broj država i humanitarnih organizacija šalje pomoć Kubi, nakon što su američke sankcije goriva izazivale ozbiljne nestanke struje dovele ostrvo u ozbiljnu krizu.

Organizacija Nuestra Amerika Konvoj saopštila je u petak da bi, na osnovu brzine plovila prijavljene kubanskim pomorskim vlastima, dolazak u Havanu trebalo da bude između petka i subote, kao i da su brodove vodili iskusni moreplovci.

Džejms Šnajder, direktor komunikacija organizacije Progresiv Internacional, koji je pomogao koordinaciju konvoja Neustra Amerika ka Kubi, zahvalio je u subotu meksičkim i kubanskim vlastima na pomoći i rekao da mu je „laknulo“ kada je čuo da su bezbedni.

- Posade su bezbedne, a plovila nastavljaju put ka Havani. Konvoj ostaje na pravom putu da ispuni svoju misiju i isporuči hitno potrebne humanitarne pomoći kubanskom narodu - rekao je.

Prema objavama na društvenim mrežama, brodovi su sada pristigli na Kubu.

