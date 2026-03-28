PRONAĐENI NESTALI BRODOVI: Oglasila se meksička mornarica - "Svi su bezbedni, nastavljaju svoju misiju isporuke pomoći Kubi"
MEKSIČKA mornarica saopštila je u subotu da je pronašla dva jedrenjaka koja su nestala dok su prevozila humanitarnu pomoć na Kubu.
Plovila sa devet osoba isplovila su iz Ajla Muheres na jugu Meksika 20. marta, nakon čega je izgubljen kontakt, što je izazvalo zabrinutost u Meksiku, na Kubi i šire.
U objavi na mreži X u subotu ujutru, mornarica je navela da je avion uočio brodove 80 nautičkih milja (148 kilometara) severozapadno od Havane na Kubi, kao i da je jedno plovilo upućeno kako bi pružilo pomoć.
Sve veći broj država i humanitarnih organizacija šalje pomoć Kubi, nakon što su američke sankcije goriva izazivale ozbiljne nestanke struje dovele ostrvo u ozbiljnu krizu.
Organizacija Nuestra Amerika Konvoj saopštila je u petak da bi, na osnovu brzine plovila prijavljene kubanskim pomorskim vlastima, dolazak u Havanu trebalo da bude između petka i subote, kao i da su brodove vodili iskusni moreplovci.
Džejms Šnajder, direktor komunikacija organizacije Progresiv Internacional, koji je pomogao koordinaciju konvoja Neustra Amerika ka Kubi, zahvalio je u subotu meksičkim i kubanskim vlastima na pomoći i rekao da mu je „laknulo“ kada je čuo da su bezbedni.
- Posade su bezbedne, a plovila nastavljaju put ka Havani. Konvoj ostaje na pravom putu da ispuni svoju misiju i isporuči hitno potrebne humanitarne pomoći kubanskom narodu - rekao je.
Prema objavama na društvenim mrežama, brodovi su sada pristigli na Kubu.
(Vašington Tajms)
AMERIČKO MASLO? Dva meksička broda koja su prevozila pomoć za Kubu misteriozno nestala
27. 03. 2026. u 16:57
UHAPŠEN LIDER EKVADORSKE NARKO-GRUPE LOS LOBOS: Meksiko otkrio sve detalje operacije
18. 03. 2026. u 18:32
UNIŠTENI NATO AVIONI: Rusi pogodili vazduhoplovnu bazu na zapadu Ukrajine
29. 03. 2026. u 13:39
AMERIKA DOBILA ŽESTOK UDARAC: Iran pogodio moćan avion za osmatranje i komandovanje
29. 03. 2026. u 13:30
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
