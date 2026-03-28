PRONAĐENI NESTALI BRODOVI: Oglasila se meksička mornarica - "Svi su bezbedni, nastavljaju svoju misiju isporuke pomoći Kubi"

В.Н.

28. 03. 2026. u 18:08

MEKSIČKA mornarica saopštila je u subotu da je pronašla dva jedrenjaka koja su nestala dok su prevozila humanitarnu pomoć na Kubu.

ПРОНАЂЕНИ НЕСТАЛИ БРОДОВИ: Огласила се мексичка морнарица - Сви су безбедни, настављају своју мисију испоруке помоћи Куби

Jorge Luis Banos/IPS via AP, Pool

Plovila sa devet osoba isplovila su iz Ajla Muheres na jugu Meksika 20. marta, nakon čega je izgubljen kontakt, što je izazvalo zabrinutost u Meksiku, na Kubi i šire.

U objavi na mreži X u subotu ujutru, mornarica je navela da je avion uočio brodove 80 nautičkih milja (148 kilometara) severozapadno od Havane na Kubi, kao i da je jedno plovilo upućeno kako bi pružilo pomoć.

Sve veći broj država i humanitarnih organizacija šalje pomoć Kubi, nakon što su američke sankcije goriva izazivale ozbiljne nestanke struje dovele ostrvo u ozbiljnu krizu.

Jorge Luis Banos/IPS via AP, Pool

Organizacija Nuestra Amerika Konvoj saopštila je u petak da bi, na osnovu brzine plovila prijavljene kubanskim pomorskim vlastima, dolazak u Havanu trebalo da bude između petka i subote, kao i da su brodove vodili iskusni moreplovci.

Džejms Šnajder, direktor komunikacija organizacije Progresiv Internacional, koji je pomogao koordinaciju konvoja Neustra Amerika ka Kubi, zahvalio je u subotu meksičkim i kubanskim vlastima na pomoći i rekao da mu je „laknulo“ kada je čuo da su bezbedni.

- Posade su bezbedne, a plovila nastavljaju put ka Havani. Konvoj ostaje na pravom putu da ispuni svoju misiju i isporuči hitno potrebne humanitarne pomoći kubanskom narodu - rekao je. 

Prema objavama na društvenim mrežama, brodovi su sada pristigli na Kubu. 

(Vašington Tajms)

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)