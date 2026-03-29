ČUDO OD DETETA U F1! Italijanski tinejdžer osvojio Japan

Italijanski vozač Formule 1 Kimi Antoneli pobednik je Velike nagrade Japana vožene na stazi Suzuka.

FOTO: Tanjug/AP

Vozač Mercedesa je u Japanu slavio ispred Oskara Pjastrija iz Meklarena i Šarla Leklera iz Ferarija. Mladi Italijan je tako upisao drugu pobedu zaredom, pošto je prethodno slavio u Kini.

Trku u Japanu obeležio je težak udes vozača Hasa Olivera Bermana, ali prve informacije ukazuju da je mladi Britanac prošao bez težih povreda.

Antoneli je posle drugog trijumfa u karijeri preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu sa 72 boda, devet više od Rasela, dok je Lekler treći sa 49.

Naredna trka Formule 1 vozi se za Veliku nagradu Majamija od 1. do 3. maja, pošto su zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku otkazane trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

