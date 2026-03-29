"KAD NA N1 VIDITE NASLOV "TUČA U BORU" TO JE NEOBORIV DOKAZ Brnabić: Da je kojim slučajem drugačije, odmah bi zakukali da je njih neko tukao

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je naslov bloga blokaderske N1 pod nazivom "Tuča u Boru".

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Kada na N1 vidite naslov "Tuča u Boru" to je neoboriv dokaz da su blokaderi napali nekoga, jer da je kojim slučajem drugačije, odmah bi zakukali da je neko njih tukao. Dakle, benigno "tuča" pokazuje da je, za N1, blokaderima sve dozvoljeno, kao što je i njima dozvoljeno da brutalno krše izbornu tišinu i u petak, i juče, i danas. - poručila je Brnabić.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) March 29, 2026