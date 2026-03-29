Fudbal

JEZIVA TRAGEDIJA! Navijač poginuo na stadionu na kome će biti otvoreno Svetsko prvenstvo

Новости онлајн

29. 03. 2026. u 09:04

NA STADIONU na kome će biti otvoreno Svetsko prvenstvo 2026. godine došlo je do velike tragedije.

ЈЕЗИВА ТРАГЕДИЈА! Навијач погинуо на стадиону на коме ће бити отворено Светско првенство

FOTO: Tanjug/AP

Stadion "Asteka" debitovao je pred Mundijal na neslavan način. 

Jedan navijač poginuo je pred utakmicu Meksika i Portugala koja je sinoć idigrana na renoviranom stadionu u Meksiko Sitiju. 

Sve se dogodilo inače na dan ponovnog otvaranja kultnog stadiona na kome će se igrati utakmice predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu.

Navijač je pokušao da preskoči sa lože na drugom nivou, na onu koja je na prvom. Penjao se spoljnim delom konstrukcije i izgubio balans, posle čega je pao u prizemlje i tamo je pronađen mrtav.

Prema izveštajima meksičkih vlasti, navijač je bio pod uticajem alkohola, a uprkos tragediji - meč je odigran i na njemu nije bilo postignutih golova. 

Danas stadion Asteka inače nosi ime "Stadion Banorte", zbog sponzora. Stadion je inače izgrađen davne 1966. godine i na njemu su se ranije igrala još dva Svetska prvenstva - 1970. i 1986. godine.

U međuvremenu je ponovo rekonstruisan i u poslednji čas su završeni građevinski radovi koje je organizator najavio. Takođe, na ovom stadionu će biti i ceremonija otvaranja Svetskog prvenstva (11. juna), kada će Meksiko dočekati Južnu Afriku, baš kao pre 16 godina kada smo gledali prvi Mundijal u Africi.

