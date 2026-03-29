JEZIVA TRAGEDIJA! Navijač poginuo na stadionu na kome će biti otvoreno Svetsko prvenstvo
NA STADIONU na kome će biti otvoreno Svetsko prvenstvo 2026. godine došlo je do velike tragedije.
Stadion "Asteka" debitovao je pred Mundijal na neslavan način.
Jedan navijač poginuo je pred utakmicu Meksika i Portugala koja je sinoć idigrana na renoviranom stadionu u Meksiko Sitiju.
Sve se dogodilo inače na dan ponovnog otvaranja kultnog stadiona na kome će se igrati utakmice predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu.
Navijač je pokušao da preskoči sa lože na drugom nivou, na onu koja je na prvom. Penjao se spoljnim delom konstrukcije i izgubio balans, posle čega je pao u prizemlje i tamo je pronađen mrtav.
Prema izveštajima meksičkih vlasti, navijač je bio pod uticajem alkohola, a uprkos tragediji - meč je odigran i na njemu nije bilo postignutih golova.
Danas stadion Asteka inače nosi ime "Stadion Banorte", zbog sponzora. Stadion je inače izgrađen davne 1966. godine i na njemu su se ranije igrala još dva Svetska prvenstva - 1970. i 1986. godine.
U međuvremenu je ponovo rekonstruisan i u poslednji čas su završeni građevinski radovi koje je organizator najavio. Takođe, na ovom stadionu će biti i ceremonija otvaranja Svetskog prvenstva (11. juna), kada će Meksiko dočekati Južnu Afriku, baš kao pre 16 godina kada smo gledali prvi Mundijal u Africi.
