Tenis

JOŠ JEDAN KORAK DO TROFEJA: Međedović bolji od Ukrajinca za finale Napulja

Časlav Vuković

28. 03. 2026. u 15:50

SRPSKI teniser Hamad Međedović boriće se za trofej na čelendžeru u Napulju, pošto je u polufinalu savladao Vitalija Sačka sa 7:5, 6:1.

ЈОШ ЈЕДАН КОРАК ДО ТРОФЕЈА: Међедовић бољи од Украјинца за финале Напуља

Foto: Profimedia

Ispao je Novopazarac iz prvih 100 na svetu i iskoristio je priliku da dođe u Italiju i pokuša da ostvari što bolji rezultat.

Takav potez ispostavio se kao dobra odluka, jer će 115. na ATP listi igrati za pehar prvi u ovoj sezoni. 

Što se meča tiće, u prvom setu viđena je velika borba, bilo je čak pet brejkova, tri je napravio Međedović i došao je na korak do trijumfa.

U drugom delu meča 22-godišnjak je rezbio Ukrajinca, tri puta mu je oduzeo servis i prepustio mu je samo jedan gem.

Međedović će u finalu igrati protiv pobednika duela Danijel Altmajer (Nemačka) - Federiko Bondioli (Italija).

