JOŠ JEDAN KORAK DO TROFEJA: Međedović bolji od Ukrajinca za finale Napulja
SRPSKI teniser Hamad Međedović boriće se za trofej na čelendžeru u Napulju, pošto je u polufinalu savladao Vitalija Sačka sa 7:5, 6:1.
Ispao je Novopazarac iz prvih 100 na svetu i iskoristio je priliku da dođe u Italiju i pokuša da ostvari što bolji rezultat.
Takav potez ispostavio se kao dobra odluka, jer će 115. na ATP listi igrati za pehar prvi u ovoj sezoni.
Što se meča tiće, u prvom setu viđena je velika borba, bilo je čak pet brejkova, tri je napravio Međedović i došao je na korak do trijumfa.
U drugom delu meča 22-godišnjak je rezbio Ukrajinca, tri puta mu je oduzeo servis i prepustio mu je samo jedan gem.
Međedović će u finalu igrati protiv pobednika duela Danijel Altmajer (Nemačka) - Federiko Bondioli (Italija).
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
