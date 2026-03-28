VUČIĆ O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM I LICEMERJU BLOKADERA: Niko od njih juče nije rekao - žao mi je te devojčice

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je na pitanje novinara licemerje koje su pokazali blokaderi zbog smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

- Ja nisam kao oni, nisam kao ljudi koji su, ne tri godine, već mnogo više i mnogo duže u ovoj zemlji i tužili i sudili i odlučivali i uvek su sve znali. Nisam do sada video takvo licemerje, licemerje u kojem su u stanju da u potpunosti promene ploču u odnosu na onu koju su imali u prethodne tri godine. Velika je tragedija kada neko na našem univerzitetu strada, i to ne prirodnom smrću. Posao predsednika je da se izjasni. Šta im je smetalo u mojoj izjavi? Što sam rekao da nadležni organi treba da utvrde, to sam rekao za svaku tragediju. Za razliku od njih, ja nemam dve priče, već uvek istu priču. Mi moramo da sačekamo nadležne organe da izađu sa svojim nalazima - rekao je predsednik.

Kaže da su nam univerziteti i fakulteti uništavani, ne samo u poslednjih godinu dana.

- To je bila terminalna faza u propasti. I to sve samo zbog najave da će doći konkurencija, da nam deca ne bi išla u Nemačku ili Sloveniju. Ali dobro, uvek dođe vreme odgovornosti. Niko juče nije rekao da mu je žao te devojčice. Nije im bilo žao ni ljudi stradalih pod nadstrešnicom, ni dece ubijene u Ribnikaru ili Duboni i Orašju. Uvek su samo hteli da dođu na vlast. Histerija najbolje govori o njima. Ja pozivam sve da se bave istraživačkim novinarstvom, ali da se ne bave tužilačkim poslom i istragama. Siguran sam da će država uraditi sve - dodaje Vučić.