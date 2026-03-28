GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića
Andrej Kostić, napadač Partizana, uskoro će i zvanično postati fudbaler Milana, prenose italijanski mediji.
Mesecima se licitiralo o tome gde će Andrej Kostić nastaviti karijeru posle Partizana, a sada je i sve jasno, to će biti Milan.
Crnogorski fudbaler će karijeru nastaviti u gradu mode, a crno-beli će inkasirati fiksno četiri miliona evra i određene bonuse za individualne i timske uspehe. Partizan je morao da se odluči na ovaj potez zbog finansijskih problema i UEFA monitoringa.
Kostić će do kraja sezone nositi dres Partizana kao pozajmljen igrač.
