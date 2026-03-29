POSLE mnogo decenija Poljaci i tri bivše sovjetske republike na Baltiku odlučili su da traže od Rusije milijarde dolara za "sovjetsku okupaciju". Na zahtev premijera Poljske Donalda Tuska u Varšavi tamošnji istoričari prikupljaju dokaze za "istorijske grehe" Rusije. U Varšavi sada govore kako su Rusi posle Drugog svetskog rata materijalno razrušili Poljsku.

Premijer Tusk traži od svojih naučnika da mu pripreme dokaze o tome kakvu je štetu SSSR napravio Poljskoj "nasilnim socijalizmom". U Varšavi sada imaju slogan "pod Nemcima smo bili pet godina a pod Rusijom četiri decenije".

Bartoš Gondek, direktor poljskog Instituta za izučavanje vojnih gubitaka, tvrdi da je šteta nastala jer je u vreme Hladnog rata Poljska četiri decenije bila pod sovjetskim uticajem. Do sada su poljski političari tražili reviziju reparacija koje je trebalo da im plati Nemačka. Poljaci smatraju da su im Nemci ostali dužni stotine milijardi evra. U Berlinu nikome ne pada na pamet da udovolji želji sadašnjih vlasti u Varšavi jer smatraju da je to pitanje odavno rešeno. Naravno da Poljaci nemaju moći da nateraju Nemačku da im plati bilo kakvu odštetu. Zbog toga su pre dve godine saopštili da ne insistiraju da im Berlin da celu sumu reparacija već će se o tome pregovarati sa Nemačkom kao sadašnjim partnerom i saveznikom u EU i NATO.

- Traženje reparacija od Nemačke nema nikakvog osnova - kaže ruski politikolog Aleksandar Kamkin. - Postoji dogovor između Berlina i Varšave o ustupanju dela nemačkih teritorija, Prusije i Šlezije i to je bila naknada umesto reparacije. Zahvaljujući SSSR, Poljska je dobila te nemačke teritorije.

Među Poljacima i Rusima postoji vekovna mržnja koja se razbuktava u određenim istorijskim trenucima. Još 2023. kad su Poljaci izašli u javnost sa svojim potraživanjem od Rusije predsednik Dume (parlamenta) Vječeslav Volodin podsetio je Poljake da je SSSR potrošio na obnovu i razvoj Poljske u posleratnom periodu više od 750 milijardi dolara jer je napravio više od 800 industrijskih, energetskih i transportnih objekata.

Što se tiče istorijskog perioda i godine Drugog svetskog rata ruski istoričar Aleksej Isajev kaže da osim ljudskih žrtava pri oslobađanju Poljske kada je poginulo više od 600.000 crvenoarmejaca SSSR je potrošio na poljskoj tritoriji i na njene jedinice 28,6 milijardi rubalja. Po službenom kursu od 1945. jedan dolar je vredeo pet rubalja i 30 kopejki, pa ispada da je za oslobođenje Poljske SSSR potrošio tadašnjih 5,4 milijardi dolara što bi u današnjem novcu bilo oko 93 milijarde dolara.

Zahtevi i prema Kijevu U POLjSKOJ su počeli da govore da će od Ukrajine kad završi rat tražiti kompenzaciju za krvoproliće u Drugom svetskom ratu u Volinu. Ističe se da Kijev treba da plati za zločin ukrajinskih nacista u zapadnoj Ukrajini. Ukrajinci odgovaraju da njihova sadašnja država nema nikakve veze sa nacistima koji su pobili Poljake i Jevreje u Volinu. Istovremeno, u Ukrajini deo političara i naroda slavi Stepana Banderu, idola ukrajinskih ekstremnih nacionalista i separatista.

Posle raspada SSSR prvi koji su tražili od Rusije "odštetu za stradanja" bile su tri bivše republike sa Baltika. One su bile formirale posebne komisije koje su pravile svoje računice o tobožnjoj eksploataciji SSSR. U Litvaniji su 1992. održali referendum na kome je 90 odsto onih koji su glasali bilo za to da se od Rusije traži kompenzacija. Prvo se govorilo o sumi od 20 milijardi dolara a 2021. apetiti su im rapidno porasli pa su tražili čak 800 milijardi dolara. U Estoniji su reparacije želeli da naplate koncesijom na šumska bogatstva Rusije.

Po ugledu na Poljake, sada su tu priču preuzeli političari Litvanije, Letonije i Estonije. Predsednik Ruske asocijacije pribaltičkih istraživanja Nikolaj Meževič kaže da su potraživanja tri bivše sovjetske republike najobičnije izmišljotine:

- Pažljivo sam pročitao to što traži Litvanija od Rusije i mogu da kažem da to nema veze sa bilo kakvom ozbiljnom ekonomskom analizom.

U Ukrajini su tražili odštetu za tzv. golodomor tj. umiranje zbog gladi pa su od Moskve zahtevali deo zlatno-deviznih rezervi SSSR. Vlasti Rusije sve te zahteve ne doživljavaju ozbiljno i ne pada im na pamet da razgovaraju, a kamoli da daju nekakve reparacije. U Moskvi kratko odgovaraju: ozbiljne analize bi pokazale da su oni koji traže reparacije zapravo dužni Rusiji kao naslednici SSSR.

Obnova 90 milijardi dolara U RUSIJI u Kurskoj oblasti su takođe progovorili o reparacijama koje će tražiti od Kijeva zbog napada da tu oblast koja se graniči sa Ukrajinom. U Kursku su izjavljivali da će od Ukrajine tražiti 700 milijardi rubalja. Osim Kurske oblasti mora se obnoviti i Donbas, kao i Zaporoška i Hersonska oblast gde je takođe porušeno mnogo zgrada i drugih objekata infrastrukture. Za obnovu tih oblasti po proračunu koji je napravljen u Ruskoj dumi potrebno je najmanje 90 milijardi dolara.

Iako u Ukrajini rat još traje i pitanje je kada će se završiti, rukovodstvo u Kijevu već sada govori o ratnoj odšteti od Rusije. Koliko će koštati obnova Ukrajine niko još ne može da proceni. Jedino što se jasno govori je da će tzv. reparacioni kredit od 90 milijardi evra koji će Ukrajina dobiti od EU, jednog dana Kijev morati da vrati u šta, faktički, ni u Evropi niko ne veruje. Da uteši one koji se protive dodeli tog novca Ukrajini evrokomesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis ističe da se tih 90 milijardi može kompenzovati konfiskacijom blokiranih ruskih para u zapadnoj Evropi.