UEFA DONELA VAŽNU ODLUKU! Termin finala Lige šampiona se menja
UEFA je donela veoma važnu odluku.
Tiče se promene termina finala Lige šampiona, počev od ovogodišnjeg finala u Budimpešti.
Finalna utakmica više neće počinjati u 21 čas, već u 18 časova po srednjoevropskom vremenu.
UEFA ističe i da će novi termin doneti veći ekonomski efekat za gradove domaćine, jer će navijači imati više vremena za proslave i druženje. Istovremeno, pomeranje na ranije vreme omogućava i širu televizijsku i digitalnu publiku, posebno mlađe gledaoce.
"Ovom promenom, stavljamo iskustvo navijača u centar našeg fokusa. Finale Lige šampiona UEFA je vrhunac fudbalske sezone, a novi početak će ga učiniti još pristupačnijim, inkluzivnijim i nezaboravnijim za sve učesnike. Dok je termin od 21 čas pogodan za utakmice sredinom nedelje", piše u saopštenju UEFA.
