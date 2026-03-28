UEFA DONELA VAŽNU ODLUKU! Termin finala Lige šampiona se menja

Filip Milošević

28. 03. 2026. u 20:13

UEFA je donela veoma važnu odluku.

УЕФА ДОНЕЛА ВАЖНУ ОДЛУКУ! Термин финала Лиге шампиона се мења

Tiče se promene termina finala Lige šampiona, počev od ovogodišnjeg finala u Budimpešti.

Finalna utakmica više neće počinjati u 21 čas, već u 18 časova po srednjoevropskom vremenu.

UEFA ističe i da će novi termin doneti veći ekonomski efekat za gradove domaćine, jer će navijači imati više vremena za proslave i druženje. Istovremeno, pomeranje na ranije vreme omogućava i širu televizijsku i digitalnu publiku, posebno mlađe gledaoce.

"Ovom promenom, stavljamo iskustvo navijača u centar našeg fokusa. Finale Lige šampiona UEFA je vrhunac fudbalske sezone, a novi početak će ga učiniti još pristupačnijim, inkluzivnijim i nezaboravnijim za sve učesnike. Dok je termin od 21 čas pogodan za utakmice sredinom nedelje", piše u saopštenju UEFA.

