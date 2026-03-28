BRAZIL GLEDA I NE VERUJE! Vinisijus zbog povrede propušta Mundijal?!
Brazilski fudbaler, Vinisijus Žunior, zabrinuo je celu naciju.
Reprezentativne pauze redovno donose velike glavobolje klubovima zbog povreda, pa je tako nakon vesti da će Rafinja zbog problema sa mišićem pauzirati čak pet nedelja, sada u centru pažnje i zdravstveno stanje Vinisijusa Žuniora.
Kako prenosi tamošnji Globo Esporte, napadač se u subotu nije pojavio na redovnom treningu, podvrgnut je medicinskim tretmanima i još uvek se ne zna koliko će morati da odsustvuje sa terena.
Nadaju se u Brazilu da nije povreda ozbiljnije prirode jer ako jeste fudbaler Reala će biti upitan i za nastup na Svetskom prvenstvu koje kreće ovog leta.
