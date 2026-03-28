Fudbal

BRAZIL GLEDA I NE VERUJE! Vinisijus zbog povrede propušta Mundijal?!

Новости онлајн

28. 03. 2026. u 20:30

Brazilski fudbaler, Vinisijus Žunior, zabrinuo je celu naciju.

БРАЗИЛ ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! Винисијус због повреде пропушта Мундијал?!

FOTO: Tanjug/AP

Reprezentativne pauze redovno donose velike glavobolje klubovima zbog povreda, pa je tako nakon vesti da će Rafinja zbog problema sa mišićem pauzirati čak pet nedelja, sada u centru pažnje i zdravstveno stanje Vinisijusa Žuniora.

Kako prenosi tamošnji Globo Esporte, napadač se u subotu nije pojavio na redovnom treningu, podvrgnut je medicinskim tretmanima i još uvek se ne zna koliko će morati da odsustvuje sa terena.

Nadaju se u Brazilu da nije povreda ozbiljnije prirode jer ako jeste fudbaler Reala će biti upitan i za nastup na Svetskom prvenstvu koje kreće ovog leta.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Drugi pišu

Pročitajte više

BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan