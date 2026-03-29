BLOKADER IVAN BJELIĆ UHAPŠEN U BORU: Bio na poternici, tereti se za ovo krivično delo

IVAN Bjelić iz organizacije "Stav" priveden je danas od strane policijskih službenika u Boru.

S obzirom da je za njim izdata poternica, on je danas priveden u prostorije PU Bor.

Kako saznajemo, on se tereti da je počinio krivično delo iz člana 170 Krivičnog zakonika - Uvreda.

Inače, Ivan Bjelić je poznat po svojim radikalnim nastupima, nekoliko puta je bio u pritvoru, a odmah nakon izlaska iz istog pretio je nasiljem i novim "Majdanom".

BONUS VIDEO: UHAPŠEN BLOKADER