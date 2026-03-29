Svet

"NEKA DOĐU, SPALIĆEMO IH!" Predsednik iranskog parlamenta: Spremni smo za dolazak američkih trupa

P. Đurđević

29. 03. 2026. u 11:01

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf rekao je da su iranske snage spremne za dolazak američkih trupa.

Foto: Profimedia

U izjavama koje je prenela novinska agencija IRNA, Galibaf je kritikovao Trampa zbog izražavanja spremnosti za razgovore sa Iranom, dok istovremeno „tajno planira kopneni napad“.

- Neprijatelj otvoreno šalje poruke o pregovorima, dok tajno planira kopneni napad - citiran je.

- Naši ljudi čekaju dolazak američkih vojnika, spaliće ih - dodao je.

Ranije danas, američki mediji su izvestili da Pentagon priprema nedeljne kopnene operacije u Iranu.

Izveštaj je objavljen nakon što je američka vojska objavila dolazak 3.500 vojnika iz 31. ekspedicione jedinice marinaca na Bliski istok.

(Indeks.hr)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan