"NEKA DOĐU, SPALIĆEMO IH!" Predsednik iranskog parlamenta: Spremni smo za dolazak američkih trupa
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf rekao je da su iranske snage spremne za dolazak američkih trupa.
U izjavama koje je prenela novinska agencija IRNA, Galibaf je kritikovao Trampa zbog izražavanja spremnosti za razgovore sa Iranom, dok istovremeno „tajno planira kopneni napad“.
- Neprijatelj otvoreno šalje poruke o pregovorima, dok tajno planira kopneni napad - citiran je.
- Naši ljudi čekaju dolazak američkih vojnika, spaliće ih - dodao je.
Ranije danas, američki mediji su izvestili da Pentagon priprema nedeljne kopnene operacije u Iranu.
Izveštaj je objavljen nakon što je američka vojska objavila dolazak 3.500 vojnika iz 31. ekspedicione jedinice marinaca na Bliski istok.
(Indeks.hr)
SAD I IZRAEL GAĐALI IRAK: Ciljevi bili objekti paravojnih snaga (VIDEO)
29. 03. 2026. u 10:45
HUTI PONOVO PRETE: Evo zašto su opasnost za globalnu ekonomiju
29. 03. 2026. u 09:13
IRAN POGODIO FABRIKU U BAHREINU: Zatvaraju deo kapaciteta
29. 03. 2026. u 08:32
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
