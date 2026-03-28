TEŽAK PORAZ PROSINEČKOG: Čuveni Hrvat izgubio i drugu utakmicu na klupi Kirgistana
LEGENDARNI hrvatski fudbaler Robert Prosinečki preuzeo je selekciju Kirgistana, ali njegov mandat na klupi te reprezentacije nije počeo dobro.
On je doživeo i drugi poraz i to veoma ubedljivo, a bolji je bio Madagaskar sa 5:2. Prethodno je na debiju izgubio od Ekvatorijalni Gvineje (1:0).
Koliko je Kirgistan bio loš, najbolje se vidi po tome da je posle prvog poluvremena gubio sa 4:0. Na kraju je ipak uspeo da ublaži poraz.
Podsetimo, Prosinečki je do sad kao selektor radio u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
U trenerskoj karijeri predvodio je i Crvenu zvezdu sa kojom je 2012. godine osvojio Kup Srbije.
