Fudbal

TEŽAK PORAZ PROSINEČKOG: Čuveni Hrvat izgubio i drugu utakmicu na klupi Kirgistana

Časlav Vuković

28. 03. 2026. u 20:42

LEGENDARNI hrvatski fudbaler Robert Prosinečki preuzeo je selekciju Kirgistana, ali njegov mandat na klupi te reprezentacije nije počeo dobro.

FOTO: Profimedia

On je doživeo i drugi poraz i to veoma ubedljivo, a bolji je bio Madagaskar sa 5:2. Prethodno je na debiju izgubio od Ekvatorijalni Gvineje (1:0).

Koliko je Kirgistan bio loš, najbolje se vidi po tome da je posle prvog poluvremena gubio sa 4:0. Na kraju je ipak uspeo da ublaži poraz.

Podsetimo, Prosinečki je do sad kao selektor radio u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

U trenerskoj karijeri predvodio je i Crvenu zvezdu sa kojom je 2012. godine osvojio Kup Srbije.

