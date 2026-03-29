KAKAV PREOKRET FILADELFIJE: Kraj serije Šarlot Hornetsa (VIDEO)

Košarkaši Filadelfije savladali su Šarlot rezultatom 118:114 posle velikog preokreta u drugom poluvremenu i tako prekinuli seriju domaćina od pet uzastopnih pobeda.

Filadelfija je ovom pobedom učvrstila poziciju u borbi za plej-of na Istoku i stekla dve pobede prednosti u odnosu na Šarlot u trci za sedmo mesto.

Šarlot je bolje otvorio susret i posle prve četvrtine imao dvocifrenu prednost (36:25), a sredinom treće deonice stigao i do plus 15. Ipak, Filadelfija je postepeno topila zaostatak i u poslednjoj četvrtini došla do prvog vođstva.

U neizvesnoj završnici ekipe su se više puta smenjivale u prednosti, ali je tim iz Filadelfije bio koncentrisaniji u ključnim trenucima. Šarlot je imao dve prilike da izbori produžetak, ali Lamelo Bol nije bio precizan u šutevima za tri poena.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džoel Embid sa 29 poena, dok je Pol Džordž upisao 26 poena i 13 skokova, uključujući i ključnu trojku minut pre kraja kojom su Siksersi prelomili meč.

Značajan doprinos dao je i Tajriz Maksi, koji se vratio u startnu postavu posle povrede i zabeležio 26 poena, osam asistencija i sedam skokova.

U timu Hornetsa istakao se Brendon Miler sa 29 poena i osam skokova, dok je Bol dodao 20 poena i osam asistencija.

U narednom kolu Siksersi gostuju u Majamiju, dok Šarlot dočekuje Boston.

