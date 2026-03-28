POSLEDNJI UDARAC BABA MARTE: Ovog datuma stiže lepo vreme

28. 03. 2026. u 07:05

DANAS oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

ПОСЛЕДЊИ УДАРАЦ БАБА МАРТЕ: Овог датума стиже лепо време

Lokalno se očekuju i obilnije padavine i to posebno u delovima zapadne, centralne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 °S.

U nedelju i sledeće sedmice preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim i uglavnom slabim padavinama: kiša u nižim, sneg u planinskim predelima.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

RHMZ je objavio upozorenje za petak i za vikend kada se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 sata, a na planinama od 10 do 30 centimetara novog snega.

Slabljenje padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana. U ponedeljak posle podne uslediće postepeni prestanak padavina.

U utorak se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme.

Od srede će biti vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severoistočnim vetrom. Na severu će biti umereno oblačno i suvo vreme, a u ostalom delu zemlje oblačno i mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKO JE REGULISANA UPOTREBA DRONOVA : Samo oni do 250 grama ne moraju biti prijavljeni u Direktoratu ako su za sportsko-rekreativnu namenu
KAKO JE REGULISANA UPOTREBA DRONOVA : Samo oni do 250 grama ne moraju biti prijavljeni u Direktoratu ako su za sportsko-rekreativnu namenu

BESPILOTNE letelice, popularni dronovi, ušli su u svakodnevicu, ali ne samo kao igračke, već se sve intenzivnije koriste u naučne i komercijalne svrhe u oblasti poljoprivrede, geodezije, traganja i spasavanja, vodoprivrede, transporta robe i dobara, navode u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, koji vodi evidenciju ovih letelica.

27. 03. 2026. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL: UEFA zabranila pravoslavlje, a satanizam je dozvoljen!

SKANDAL: UEFA zabranila pravoslavlje, a satanizam je dozvoljen!