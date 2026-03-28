POSLEDNJI UDARAC BABA MARTE: Ovog datuma stiže lepo vreme
DANAS oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.
Lokalno se očekuju i obilnije padavine i to posebno u delovima zapadne, centralne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 °S.
U nedelju i sledeće sedmice preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim i uglavnom slabim padavinama: kiša u nižim, sneg u planinskim predelima.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
RHMZ je objavio upozorenje za petak i za vikend kada se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 sata, a na planinama od 10 do 30 centimetara novog snega.
Slabljenje padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana. U ponedeljak posle podne uslediće postepeni prestanak padavina.
U utorak se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme.
Od srede će biti vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severoistočnim vetrom. Na severu će biti umereno oblačno i suvo vreme, a u ostalom delu zemlje oblačno i mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom.
