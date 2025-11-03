ORGANIZATORI ODLUČILI: Evo kada Novak Đoković igra u Atini

Najnovije vesti vezane za ATP turnir u Atini, na kome igra i Novak Đoković, tiču se upravo - njega.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, najtrofejniji grend slem teniser će prvi meč na takmičenju u glavnom gradu Grčke, protiv Čileanca Alehandra Tabila, igrati u utorak od 17 časova, saopštili su danas organizatori.



Đoković, prvi nosilac u Atini, pokušaće da u trećem meču protiv Tabila konačno stigne do prve pobede nad Čileancem.



Ukoliko uspe u tome, rival u četvrtfinalu biće mu pobednik meča Eliot Spiciri (SAD) - Nuno Boržes (Portugal).

