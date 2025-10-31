ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Evo koliko Ana Ivanović zarađuje novca, zaista je mnogo
Ana Ivanović, nekada prva igračica na svetu i osvajačica Rolan Garosa ne tako davno je primljena u tenisku kuću slavnih.
Kao i svaki sportista koji je dobar u svom poslu, tako je i Srpkinja uspela da tokom karijere zaradi pozamašnu svotu novca.
Naravno, čak i sada kada je u penziji, Ana uspeva da zarađuje od velikog broja sponzorskih ugovora, pa i sopstvenih biznisa.
Ana je do sada zaradila skoro 17.000.000 dolara. Od toga, 11.000.000 stiglo je kroz razne turnire. Očigledno da joj je to bilo i više nego dovoljno pa je ranije nego očekivano odlučila da završi profesionalnu karijeru i posveti se porodičnom životu.
Trenutno ona zarađuje 313 dolara po satu, odnosno malo više od 7.500 dolara po danu, dok za godinu cifra "naraste" do 2,75 miliona. Složićete se, prilično dobro. Nema sumnje da je Ana svojim rezultatima to zaslužila.
