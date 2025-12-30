Ostali sportovi

GENERALNA PROBA U TREBINJU: Vaterpolisti Srbije se 1. januara sele u Republiku Srpsku

Slobodan Krstović

30. 12. 2025. u 15:26

"DELFINI" su dobili dvodnevni predah od napornih treninga u Kranju i Atini i 1. januara u Trebinju nastavljaju pripreme za Evropsko prvenstvo u vaterpolu od 10. do 25. u Beogradu.

ГЕНЕРАЛНА ПРОБА У ТРЕБИЊУ: Ватерполисти Србије се 1. јануара селе у Републику Српску

Aleksandar Djorović/Imagosportfotodienst/Profimedia

Vaterpoliste od 3. do 5. januara očekuje jak turnir, sastaće se u grupi A sa Italijom i Španijom, a potom u razigravanju za plasman sa ekipama iz grupe B: Mađarskom, Francuskom ili Grčkom.

Selektor Uroš Stevanović neće povesti golmana Vladimira Mišovića, tako da se za mesto među 15 na EP bori 18 igrača:

Filipović, Glušac (golmani), Murišić, Vico, Lazić (centri), Ranđelović, Nikola i Petar Jakšić, Drašović, Pljevančić (bekovi), Ćuk, Strahinja i Viktor Rašović, Lukić, Martinović, Dedović, Mandić i Gladović (spoljni).

