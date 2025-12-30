EVROLIGA BEZ MILOSTI! Navijači razlog za još jednu kaznu
Najnovije vesti vezane za Evroligu tiču se - ponašanja navijača.
Naime, Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Makabi iz Tel Aviva sa 10.000 evra zbog incidenata navijača tokom meča 17. kola protiv Valensije, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Košarkaši Makabija su 18. decembra u Tel Avivu pobedili Valensiju rezultatom 85:82 u utakmici 17. kola Evrolige.
Španski mediji prenose da je rukovodstvo Valensije posle meča u Tel Avivu uputilo žalbu Evroligi na ponašanje navijača Makabija.
"Makabi je kažnjen sa 10.000 evra zbog uvredljivih pesama, koje su bile upućene Valensiji i treneru španskog kluba Pedru Martinezu, prema članu 29.2.f) Disciplinskog kodeksa", saopšteno je iz Evrolige.
