Košarka

EVROLIGA BEZ MILOSTI! Navijači razlog za još jednu kaznu

Новости онлине

30. 12. 2025. u 13:53

Najnovije vesti vezane za Evroligu tiču se - ponašanja navijača.

ЕВРОЛИГА БЕЗ МИЛОСТИ! Навијачи разлог за још једну казну

FOTO: M. Vukadinović

Naime, Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Makabi iz Tel Aviva sa 10.000 evra zbog incidenata navijača tokom meča 17. kola protiv Valensije, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.


Košarkaši Makabija su 18. decembra u Tel Avivu pobedili Valensiju rezultatom 85:82 u utakmici 17. kola Evrolige.

Španski mediji prenose da je rukovodstvo Valensije posle meča u Tel Avivu uputilo žalbu Evroligi na ponašanje navijača Makabija.


"Makabi je kažnjen sa 10.000 evra zbog uvredljivih pesama, koje su bile upućene Valensiji i treneru španskog kluba Pedru Martinezu, prema članu 29.2.f) Disciplinskog kodeksa", saopšteno je iz Evrolige.


Tabela Evrolige

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"