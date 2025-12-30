Ostali sportovi

PODRŠKA TRENERIMA KOJI RADE SA DECOM I MLADIMA IZ SPEKTRA AUTIZMA: Besplatna digitalna platforma

Slobodan Bajić

30. 12. 2025. u 14:44

SPORTSKO društvo "Milan Petrović" u Novom Sadu, predstavilo je Dnevnik e-treninga, besplatnu digitalnu platformu razvijenu u okviru projekta Sportism, koja je namenjena podršci trenerima, terapeutima i stručnjacima koji rade sa decom i mladima iz spektra autizma, kao i njihovim roditeljima.

ПОДРШКА ТРЕНЕРИМА КОЈИ РАДЕ СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА: Бесплатна дигитална платформа

Sportsko društvo "Milan Petrović"

          

- Ta platforma predstavlja jedinstven alat za praćenje motoričkog razvoja tokom vremena, unapređenje komunikacije između edukatora i članova porodice, kao i za personalizaciju fizičkih aktivnosti na osnovu stvarnih podataka o svakom detetu.  Zahvaljujući individualnim profilima, sekcijama za posmatranja i procene, kao i jasno prikazanim  pregledima napretka, Dnevnik e-treninga pojednostavljuje planiranje intervencija i podstiče  kontinuitet u sportskim aktivnostima- kaže dr Ida Kabok, predsednica Sportskog društva "Milan Petrović". 

Platforma je dostupna na desktop i mobilnim uređajima, na više jezika, i povezana je sa 
Sportism video-bibliotekom na jutubu, što omogućava kontinuiranu i zajedničku obuku.  Platforma podstiče saradnju između stručnjaka, roditelja i trenera, pruža jasan i strukturiran uvid u motorički napredak, podržava motivaciju dece kroz vizuelne i konkretne povratne informacije. Ostaće besplatna i dostupna i nakon završetka projekta.

 
Registracija na platformi app.sportismproject.eu i na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Youtube.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIZARNO: Osuđeni predsednik već mesecima štuca, imao medicinski zahvat - nakon izlaska iz bolnice vraća se u zatvor

BIZARNO: Osuđeni predsednik već mesecima štuca, imao medicinski zahvat - nakon izlaska iz bolnice vraća se u zatvor