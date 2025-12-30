PODRŠKA TRENERIMA KOJI RADE SA DECOM I MLADIMA IZ SPEKTRA AUTIZMA: Besplatna digitalna platforma
SPORTSKO društvo "Milan Petrović" u Novom Sadu, predstavilo je Dnevnik e-treninga, besplatnu digitalnu platformu razvijenu u okviru projekta Sportism, koja je namenjena podršci trenerima, terapeutima i stručnjacima koji rade sa decom i mladima iz spektra autizma, kao i njihovim roditeljima.
Platforma je dostupna na desktop i mobilnim uređajima, na više jezika, i povezana je sa
Sportism video-bibliotekom na jutubu, što omogućava kontinuiranu i zajedničku obuku. Platforma podstiče saradnju između stručnjaka, roditelja i trenera, pruža jasan i strukturiran uvid u motorički napredak, podržava motivaciju dece kroz vizuelne i konkretne povratne informacije. Ostaće besplatna i dostupna i nakon završetka projekta.
Registracija na platformi app.sportismproject.eu
