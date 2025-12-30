UŽAS! Evo ko je poginuo u autu u kome je bio i čuveni bokser Entoni DŽošua (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Britanski bokser Entoni Džošua nalazi se u stabilnom stanju pošto je u ponedeljak povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dve osobe, saopštio je promoter nekadašnjeg svetskog šampiona Edi Hern, preneo je AP.

FOTO: Tanjug/AP

Promoterska kuća Edija Herna, Mečrum boksing objavila je na društvenim mrežama da se Džošua trenutno nalazi na lečenju, dok su Sina Gami i Latif Ajodele koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći bili bliski prijatelji i članovi tima nekadašnjeg svetskog šampiona.

Dvojica trenera koja su poginula - nalazila su se u prednjem delu vozila, i na mestu su ostala mrtva.

Fotografija sa mesta tragične saobraćajne nesreće / FOTO: Tanjug/AP

Džošua i još jedna osoba su odvežćeni na lečenje.



"Nakon temeljnih kliničnih procena, medicinski stručnjaci su potvrdili da su oba pacijenta (hospitalizovana posle nesreće) stabilno i da im trenutno nije potrebna nikakva hitna medicinska intervencija", navodi se u zajedničkom saopštenju vlada nigerijskih država Lagos i Ogun.







Lokalna policija države Ogun je ranije saopštila da je Džošua sedeo na zadnjem sedištu i da je zadobio lakše povrede.



Uznemirujući video snimak: Entonija Džošuu prebacuju na lečenje

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

