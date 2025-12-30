Ostali sportovi

UŽAS! Evo ko je poginuo u autu u kome je bio i čuveni bokser Entoni DŽošua (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

30. 12. 2025. u 15:03

Britanski bokser Entoni Džošua nalazi se u stabilnom stanju pošto je u ponedeljak povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dve osobe, saopštio je promoter nekadašnjeg svetskog šampiona Edi Hern, preneo je AP.

FOTO: Tanjug/AP

Promoterska kuća Edija Herna, Mečrum boksing objavila je na društvenim mrežama da se Džošua trenutno nalazi na lečenju, dok su Sina Gami i Latif Ajodele koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći bili bliski prijatelji i članovi tima nekadašnjeg svetskog šampiona.

Dvojica trenera koja su poginula - nalazila su se u prednjem delu vozila, i na mestu su ostala mrtva.

Fotografija sa mesta tragične saobraćajne nesreće / FOTO: Tanjug/AP

Džošua i još jedna osoba su odvežćeni na lečenje.


"Nakon temeljnih kliničnih procena, medicinski stručnjaci su potvrdili da su oba pacijenta (hospitalizovana posle nesreće) stabilno i da im trenutno nije potrebna nikakva hitna medicinska intervencija", navodi se u zajedničkom saopštenju vlada nigerijskih država Lagos i Ogun.


Sabraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak kada je vozilo u kojem je bio Džošua udarilo u kamion koji je stajao u mestu na autoputu u blizini.


Lokalna policija države Ogun je ranije saopštila da je Džošua sedeo na zadnjem sedištu i da je zadobio lakše povrede.


Uznemirujući video snimak: Entonija Džošuu prebacuju na lečenje

