UŽAS! Evo ko je poginuo u autu u kome je bio i čuveni bokser Entoni DŽošua (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)
Britanski bokser Entoni Džošua nalazi se u stabilnom stanju pošto je u ponedeljak povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dve osobe, saopštio je promoter nekadašnjeg svetskog šampiona Edi Hern, preneo je AP.
Promoterska kuća Edija Herna, Mečrum boksing objavila je na društvenim mrežama da se Džošua trenutno nalazi na lečenju, dok su Sina Gami i Latif Ajodele koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći bili bliski prijatelji i članovi tima nekadašnjeg svetskog šampiona.
Dvojica trenera koja su poginula - nalazila su se u prednjem delu vozila, i na mestu su ostala mrtva.
Džošua i još jedna osoba su odvežćeni na lečenje.
"Nakon temeljnih kliničnih procena, medicinski stručnjaci su potvrdili da su oba pacijenta (hospitalizovana posle nesreće) stabilno i da im trenutno nije potrebna nikakva hitna medicinska intervencija", navodi se u zajedničkom saopštenju vlada nigerijskih država Lagos i Ogun.
Lokalna policija države Ogun je ranije saopštila da je Džošua sedeo na zadnjem sedištu i da je zadobio lakše povrede.
Uznemirujući video snimak: Entonija Džošuu prebacuju na lečenje
