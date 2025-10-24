BRAVO DEVOJKE! Krunić i Danilina izborile plasman u polufinale dubla u Tokiju
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale WTA turnira u Tokiju u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu pobedile Amerikanku Nikol Meličar-Martinez i Jifan Ksu iz Kine rezultatom 6:4, 6:4 za sat i 16 minuta igre.
Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv Šuko Aojame i Kristine Bukše.
U drugom polufinalu igraće Elen Perez i Tejlor Tausend protiv pobednica duela Timea Baboš/Luisa Stefani i Gabrijela Dabrovski/Sofija Kenin.
WTA turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 1.064.510 dolara.
