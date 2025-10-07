IGA ŠVJONTEK UBEDLJIVA, ANDREJEVA ELIMINISANA: Poljakinja je u osmini finala Vuhana
Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u drugom kolu pobedila Čehinju Mariju Buzkovu 6:1, 6:1.
Meč je trajao 79 minuta. Švjontek je druga teniserka sveta, dok se Buzkova nalazi na 41. mestu WTA liste.
Švjontek će u osmini finala igrati protiv pobednice meča između Belgijanke Eliz Mertens i Belinde Benčić iz Švajcarske.
Plasman u osminu finala izborila je i Nemica Laura Zigmund, koja je pobedila Ruskinju Miru Andrejevu 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
Meč je trajao tri sata. Zigmund je 57. teniserka sveta, dok se Andrejeva nalazi na petom mestu WTA liste.
Zigmund će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Poljakinje Magdalene Freh i Čehinje Karoline Muhove.
WTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.564.963 dolara.
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
IAKO je ponuda bila veoma slaba, naši tipsteri su uspeli da pogode tri para, istome se nadamo i danas.
07. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)