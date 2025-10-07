IGA ŠVJONTEK UBEDLJIVA, ANDREJEVA ELIMINISANA: Poljakinja je u osmini finala Vuhana

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u drugom kolu pobedila Čehinju Mariju Buzkovu 6:1, 6:1.

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Meč je trajao 79 minuta. Švjontek je druga teniserka sveta, dok se Buzkova nalazi na 41. mestu WTA liste.

Švjontek će u osmini finala igrati protiv pobednice meča između Belgijanke Eliz Mertens i Belinde Benčić iz Švajcarske.

Plasman u osminu finala izborila je i Nemica Laura Zigmund, koja je pobedila Ruskinju Miru Andrejevu 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Meč je trajao tri sata. Zigmund je 57. teniserka sveta, dok se Andrejeva nalazi na petom mestu WTA liste.

Zigmund će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Poljakinje Magdalene Freh i Čehinje Karoline Muhove.

WTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.564.963 dolara.



