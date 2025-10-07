Tenis

IGA ŠVJONTEK UBEDLJIVA, ANDREJEVA ELIMINISANA: Poljakinja je u osmini finala Vuhana

Filip Milošević

07. 10. 2025. u 18:13

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u drugom kolu pobedila Čehinju Mariju Buzkovu 6:1, 6:1.

ИГА ШВЈОНТЕК УБЕДЉИВА, АНДРЕЈЕВА ЕЛИМИНИСАНА: Пољакиња је у осмини финала Вухана

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Meč je trajao 79 minuta. Švjontek je druga teniserka sveta, dok se Buzkova nalazi na 41. mestu WTA liste.

Švjontek će u osmini finala igrati protiv pobednice meča između Belgijanke Eliz Mertens i Belinde Benčić iz Švajcarske.

Plasman u osminu finala izborila je i Nemica Laura Zigmund, koja je pobedila Ruskinju Miru Andrejevu 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Meč je trajao tri sata. Zigmund je 57. teniserka sveta, dok se Andrejeva nalazi na petom mestu WTA liste.

Zigmund će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Poljakinje Magdalene Freh i Čehinje Karoline Muhove.

WTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.564.963 dolara.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU! Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju

"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju