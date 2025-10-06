SAD SE SVE ZNA: Evo kad Novak Đoković igra meč osmine finala u Šangaju

NOVAK Đoković u osmini finala mastersa u Šangaju igra protiv Španca Đaumea Munara. Poznato je i kad će njih dvojica biti na terenu.

FOTO: Profimedia

Srpski as je jedini iz Top 5 na ATP listi koji je ostao na turniru. Naredni rival zauzima 41. poziciju na svetu.

Njihov meč je treći na centralnom terenu i trebalo bi da počne oko 12.30. Pre njih igraće Gabrijel Dijalo - Zizu Bergs, odnosno Đovani Mpeši Perikar - Holger Rune.

Podsetimo, Đoković i Munar su do sad ogirali samo jedan meč. Bilo je to na Rolan Garosu 2018. godine kad je Srbin slavio sa 3:0.

