ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića

Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je bio slobodan u prvom kolu ovog mastersa, a u drugom je igrao sa Marinom Čilićem, koji je prethodno eliminisao nezgodnog Francuza Korentana Mutea.

Hrvat, koji je od 21 dosadašnjeg meča sa Đokovićem ostvario samo dve pobede, i to davne 2016. i 2018. godine, ovoga puta se odlično držao do same završnice prvog seta.

Tada je imao i dve prve brejk lopte na meču, no stvari su tada krenule nizbrdo za njega:

Novak se spasao iz neugodne situacije, posle nadjužeg gema stigao do 6:5, a nedugo zatim u taj-brejku zagospodario terenom kada je hrvatski teniser napravio početni mini-brejk.

A onda, kada je nedugo posle starta druge deonice četvrti nosilac je "oduzeo servis" svom rivalu, bilo je jasno kako će se ovaj megdan završiti.

Na kraju, Đoković je pobedio Čilića rezultatom 7:6(2), 6:4, i to uz dve spasene brejk lopte u poslednjem gemu.

Njegov naredni rival biće senzacionalni Nemac Janik Hafman, koji je sa 6:7(9), 6:2, 6:1 eliminisao 25. nosioca, Fransesa Tijafoa iz Sjedinjenih Američkih Država.



Nole je četiri puta u karijeri trijumfovao u Šangaju i to 2012, 2013, 2015. i 2018. godine.

Masters u Šangaju se igra od 1. do 12. oktobra za nagradni fond od 9.193.540 dolara, a titulu brani Italijan Janik Siner, koji je prošle godine u finalu pobedio Đokovića 7:6 (7:4), 6:3.

