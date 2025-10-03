ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
Srbin je bio slobodan u prvom kolu ovog mastersa, a u drugom je igrao sa Marinom Čilićem, koji je prethodno eliminisao nezgodnog Francuza Korentana Mutea.
Hrvat, koji je od 21 dosadašnjeg meča sa Đokovićem ostvario samo dve pobede, i to davne 2016. i 2018. godine, ovoga puta se odlično držao do same završnice prvog seta.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tada je imao i dve prve brejk lopte na meču, no stvari su tada krenule nizbrdo za njega:
Novak se spasao iz neugodne situacije, posle nadjužeg gema stigao do 6:5, a nedugo zatim u taj-brejku zagospodario terenom kada je hrvatski teniser napravio početni mini-brejk.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
A onda, kada je nedugo posle starta druge deonice četvrti nosilac je "oduzeo servis" svom rivalu, bilo je jasno kako će se ovaj megdan završiti.
Na kraju, Đoković je pobedio Čilića rezultatom 7:6(2), 6:4, i to uz dve spasene brejk lopte u poslednjem gemu.
Njegov naredni rival biće senzacionalni Nemac Janik Hafman, koji je sa 6:7(9), 6:2, 6:1 eliminisao 25. nosioca, Fransesa Tijafoa iz Sjedinjenih Američkih Država.
Nole je četiri puta u karijeri trijumfovao u Šangaju i to 2012, 2013, 2015. i 2018. godine.
Masters u Šangaju se igra od 1. do 12. oktobra za nagradni fond od 9.193.540 dolara, a titulu brani Italijan Janik Siner, koji je prošle godine u finalu pobedio Đokovića 7:6 (7:4), 6:3.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
STIGLO POJAČANjE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
03. 10. 2025. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)
Hamad Međedović se povukao sa mastersa u Šangaju posle serije skandala.
02. 10. 2025. u 17:00
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)