NOVAK ĐOKOVIĆ U POLUFINALU JU-ES OPENA! Srbin rasplakao Amere i zakazao istorijski spektakl sa Alkarazom

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Ju-Es opena, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 3:1, po setovima 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Tradicija se nastavila. Nole nikada nije izgubio u četvrtfinalu Ju-Es opena, nikada nije izgubio od Tejlora Frica i nikada nije izgubio od Amerikanca u Njujorku. Neće ni ove godine.

Kao po dobroj navici, i na poslednjem grend slemu u sezoni najbolji srpski teniser stigao je do polufinala - svog ukupno 14. na Ju-Es openu, čime se izjednačio sa rekorderom Džimijem Konorsom.

Ni 11. pokušaj nije bio dovoljan Tejloru Fricu da konačno savlada Đokovića, koji mu je još od 2019. prava noćna mora. Nastaviće prošlogodišnji finalista Ju-Es opena da ga sanja, makar još neko vreme.

Đoković je odmah na startu meča zaigrao furiozno i oduzeo prvi servis gem rivalu. Poveo je 3:0 i zadržao prednost do kraja seta. Ne možemo da kažemo da je to bilo rutinski pošto smo videli spektakularan deveti gem. Đoković je spasao čak pet brejk lopti, od toga dve vezane, a potom iskoristo drugu set loptu i posle 52 minuta igre poveo 1:0 u setovima.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

Nastavio je Fric da propušta brejk šanse. Nije ih iskoristio čak devet, a onda je došao sedmi gem drugog seta kada je Novak iskoristio svoju prvu šansu. Oduzeo je servis rivalu i činilo se da će lako privesti set kraju, pogotovo kada je lagano potvrdio brejk i poveo 5:3.

Međutim, videli smo "ludu" završnicu seta. Tejlor je u desetom gemu stekao tri vezane brejk šanse. Nije iskoristio prvu, ali jeste drugu, ukupno 11. u meču, i izjednačio na 5:5.

Međutim, već u narednom gemu Fric je pokazao da ga čvrst karakter zaobilazi. Odservirao je dve duple servis greške i napravio dve neiznuđene greške, pa je Novak poveo 6:5. Ovog puta Srbin nije naškodio sebi. Odservirao je kako treba i posle 111 minuta igre poveo 2:0 u setovima.

U trećem setu smo prvi put ove godine videli sukob Đokovića i američke publike. U četvrtom gemu pri vođstvu Frica 2:1, publika je počela da ometa Novaka prilikom izvođenja servisa. Ni apeli sudije nisu pomogli, jedva je uspevao da smiri pojedine navijače. To je poremetilo Novaka, kome su navijači ironično aplaudirali svaki put kada ne bi pogodio prvi servis. Fric je napravio brejk i u nastavku lagano priveo set kraju.

U četvrtom setu nije bilo brejk prilika u prvih devet gemova. A onda je Novak pri vođstvu 5:4 stigao do dve vezane prilike za brejk, set i meč. Međutim, usledile su dve greške Đokovića iz forhenda za izjednačenje.

Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Nije iskoristio prve dve, ali jeste treću meč loptu. Đoković je trijumf začinio plesom, koji je u stvari bio rođendanska čestitka ćerki Tari koja proslavlja osmi rođendan.

Novak će u polufinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, u četvrtfinalu boljeg od Jiržija Lehečke iz Češke. Biće to istorijski prvi susret srpskog i španskog tenisera na Ju-Es openu.