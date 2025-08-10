Tenis

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 08. 2025. u 08:36

CEO svet i dalje govori o razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, a nemački mediji analiziraju svaki njihov potez.

БУКТИ РАТ АНЕ ИВАНОВИЋ И ШВАЈНШТАЈГЕРА: Немци пишу о њиховом сукобу!

Foto: Printskrin/Jutjub Alesto

Srpkinja i Nemac zvanično su se razveli, uprkos nadanjima njihovih fanova da će se pomiriti, ali nakon devet godina braka - kraj. 

Portal Bunte ističe da Ana i Bastijan posle razvoda na društvenim mrežama vode borbu za decu, tačnije za njihovu naklonost.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

- Ana ima 1,5 miliona fanova pa im je pokazala kako pravi zabavne komadiće voća, sve za svoje sinove Luku (7), Leona (5) i Tea (2). Nekoliko dana kasnije Bastijan, koji ima 16,9 miliona pratilaca uzvratio je rođendanskom tortom koju su njegova deca ukrasila sa natpisom "najboljem tati". Ana je uzvratila fotografijim sa plaže, na kojoj se vidi i dečija knjiga "Automobili i kamioni". Bivši slavni par drži sinove daleko od javnosti, piše portal Bunte.

Podsećamo, Bastijan je mesecima skivao vezu sa Silvom, a kada je sve izašlo na videlo usledio je krah braka sa Anom. 

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Nemački mediji nedavno su pisali  da je Ana bila slomljena kada su se prvi put u javnosti pojavile fotografije Nemca i njegove ljubavnice, koja je rođena u Bugarskoj, a inače njena deca idu u školu sa Aninim sinovima.

- Za bivšu teniserku ljubavne fotografije, još uvek njenog muža, bile su jak udarac. On umesto da se malo suzdrži iz poštovanja prema majci svoje troje male dece, ponovo u javnosti pokazuje novu devojku.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju