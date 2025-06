ZA SRPSKI PONOS: Rastko Simić boskuje profi meč na Vukovom saborištu u Tršiću

Saborište, otvorena pozornica u Tršiću, biće poprište borbi srpskih boks reprezentativaca u profi noći plemenite veštine, spektaklu koji će biti održan u neposrednoj blizini rodne kuće Vuka Karadžića kraj Loznice.

FOTO: BSS, ZIPAPHOTO Borislav Zdrinja

Jedinstveni muzej narodnog neimarstva na otvorenom, na kojem su pored gledališta i pozornice, u obliku amfiteatra, postavljene građevine koje potiču iz 19. ili početka 20. veka, ugostiće kako domaće asove ringa, tako i međunarodne. U autentičnom ambijentu, noć 6. jula 2025. doneće borbe na svetskoj profi sceni pet srpskih olimpijskih reprezentativaca. Meč večeri boksuje rođeni Lozničanin, seniorski vicešampion Evrope u amaterskom boksu Rastko Simić. U uvodnim borbama gledaćemo: Nazifa Sejdija, Stefana Camovića, seniorskog šampiona Evrope 2024. Jovana Nikolića i osvajača seniorske bronze na EP 2024. Almira Memića.

Profi boks veče u Tršiću garantuje nam spektakl plemenite veštine sa vrhunksim scenskim svetlosnim efektima, koji će zbog ambijenta u kome će biti održan biti jedinstven i neponovljiv u svetu.

- Veoma sam srećan i motivisan kao nikada do sada da u ringu u Tršiću pružim partiju koju ću pamtiti ceo život i biti ponosan na nju. U rodnom mestu kako Vuka Karadžića, tako i mom, pred domaćom publikom, roditeljima, porodicom, prijateljima boksovaću moj profi meč. Deluje kao san, a zapravo je stvarnost i to stvarnost koju želim da pretvorim u meč koji će po svom kvalitetu biti jedan od onih koji se pamte i prepričavaju. Svi smo srećni što je sada dozvoljeno da mi bokseri iz olimpijskog boksa imamo pravo da boksujemo i na profi sceni. Kolege iz reprezentacije i ja smo izuzetno ponosni što Srbiju predstavljamo na oba fronta i amaterski i profesionalno i uvek ćemo, sa istim žarom ići u svaki meč i sa ciljem da našoj zemlji donesmo pobedu i radost – istiće 21 – godišnji srpski boks as Rastko Simić koji dolazi iz sportske porodice (otac bokser, majka rukometašica).

Srpski reprezentativci koji će našu zemlju predstavljati u profi noći boksa u Tršiću trenutno se nalaze u Kazahstanu na pripremama gde će dve nedelje sparingovati sa bokserima kako domaćina, tako i reprezentativcima Amerike, Kanade, Francuske.

- Pripreme u Kazahstanu teku na vrhunskom nivou i atmosfera na treninzima je izuzetno dobra. Ovde je prisutno puno mladih, talentovanih boksera koji su približna kategorija kao što su naše, tako da je i sparing odličan. Jedno veliko iskustvo za sve nas, sjajne pripreme za meč u Tršiću. Svima nama je ovo deo ciklusa priprema za borbe koje će nam trasirati put na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. što nam je najveći cilj u karijerama – zaključio je Simić.

Glavni organizator boks spektakla u Tršiću je Balkan Boxing. Nakon meča uslediće koncert sa gostom iznenađenja.

