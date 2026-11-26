SANDRA Kolaković je 20 godina čekala da ponovo preuzme kormilo ženskerukometne reprezentacije Srbije. Debi na klupi, 2006. na Evropskomprvenstvu u Švedskoj ne pamti po lepom, ali se zato nada da će drugi putisklesati snažan tim. Zasukala je rukave, sa mnogo entuzijazma radi sadevojkama, nada se da će svi imati strpljenja u stvaranju nove selekcije, jer uspeh ne dolazi preko noći.

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Da li su na dobrom putu Sandra Kolaković i saradnice uveriće se već na EP od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Mlade Srpkinje nisu imale sreće na žrebu, igraće u grupi F u Bratislavi sa Slovačkom, Nemačkom i Švedskom, ali nadaju se da će napraviti podvig, i izboriti drugi krug šampionata.

- Verujem da je ovo sada prava prilika i da imam pravu podršku, jer ljudi koji su na čelu Saveza kada su donosili odluku shvatili su, da posle 20 godina mog trenerskog rada i svega što sam postigla u rukometu, da sam ja neko ko može na duže staze da napravi jedan sistem, i, pošto se očekivala smena generacija, stvori reprezentaciju za naredne godine. Sve ove godine radila sam na sebi, na usavršavanju, na komunikaciji, na metodici, svim važnim stvarima koji čine jednog kvalitetnog trenera, tako da smatram da je ova prilika došla u pravom trenutku - ističe za "Novosti" Sandra Kolaković.

Reprezentacija je podmlađena, šansu na šampionatu prvi put dobiće dosta devojaka.

- Postavljanje sistema je dug proces i zasad smo uspeli određene stvari. Međutim, u ovom trenutku ne znamo šta možemo da očekujemo na EP, jer ekipa nije nikada nastupila u ovom sastavu na nekom šampionatu. Uoči EP ćemo odigrati dve prijateljske utakmice sa Švajcarskom, i tada ću imati neku bližu sliku o mogućnostima tima. Moja želja je da u svakoj utakmici pružimo maksimum. Nemamo iskustvo, ni međunarodno, ni igračko, imamo potencijal. Ali, iskustvo je teško nadoknaditi. To ne može pričom, treninzima, jer stiče se velikim brojem odigranih utakmica, što na međunarodnoj, što na domaćoj sceni, tako da želim da svaka igračica da svojih 100 odsto mogućnosti. E, sada koliko će to biti dovoljno, ne mogu da predvidim.

Samo tri igračice, Katarina Bojičić, Dunja Radević i Marija Simić bile su u timu na poslednjem EP 2024, gde je Srbija završila kao 21. Od reprezentacije se posle kvalifikacija oprostilo pet igračica, dok je lider ekipe Jovana Jovović mesecima povređena...

- Kada sam preuzela reprezentaciju trebalo je da završim ciklus koji je započeo moj prethodnik i kvalifikujem se na EP. Tada nismo imali ni prostora, ni vremena za promene, tako da smo nastavili sa igračicama koje su bile već u sistemu. Jer, za promene je potrebno vreme. Ispunila sam zacrtani cilj i onda sam krenula u traženju igračica za EP, jer su se osim Katarine Krpež i Dragane Cvijić oprostile i kapitenka Jovana Risović, Sanja Radosavljević i Anđela Janjušević. Valjalo je odabrati 20 devojaka za šampionat. I ono što je veoma važno, Savez mi je izašao u susret, jer je kalendar tako napravljen da smo imali tri, četiri dana dužu EHF nedelju za rad sa mladim igračicama. Mnogo mi je značilo da radimo 10 ili 11 dana u kontinuitetu, jer ako ćete da stičete znanje, tačno se zna metodski kako se to radi, a dva dana su premalo. Zato sam zahvalna SRS što je i EHF nedelja u novembru počela pet dana ranije pre drugih selekcija, jer smo imali priliku da radimo bazične stvari, da ih utvrdimo i nadogradimo - kaže Sandra.

Naša selekcija je na evropskim prvenstvima, tada kao SRJ, debitovala 2000. Na tom šampionatu u Rumuniji je igrala i Sandra Kolaković, a "plave" su bile sedme. Dve godine kasnije bile su šeste, a najbolji plasman ostvarile su 2012. u Beogradu kada su bile četvrte. Uglavnom su bile u donjem domu, retko igrale drugu fazu, nije izgrađen pobednički mentalitet. A imali smo velike igračice...

- Ne znam koliko je to pitanje za mene. Svaka ekipa je za sebe, verujem da je svaki trener želeo najbolje. Sa tim pitanjem se pokreće toliko drugih tema, bile bi mi potrebne cele "Novosti" da se to objasni. Baš je teško, mislim da na neka EP nismo išli sa najjačim timom, a sada je pitanje zašto nismo... Odavno nismo rukometna velesila i treba da se pomirimo da smo stalno išli više koraka unazad, jer nismo radili kako treba.

Na pobedu na evropskim prvenstvima se čeka od 2020, kada je u Danskoj savladana Holandija. Od tada osam poraza zaredom...

- To je naša velika želja. Nažalost u najtežoj smo grupi. Mi smo sportisti, želimo da se takmičimo, i sanjamo pobedu. Prvu utakmicu igramo protiv domaćina, koji ima iskusnu ekipu, to su sve formirane žene. A mi imamo dosta devojaka od 19 do 21 godine. To je veliki razmak i otežavajuća okolnost, potrebno je vreme da sazreju i biće veoma dobre za koju godinu. Međutim, prvenstvo se igra sada, u decembru...

Jasno je da je potrebno vreme...

- Projekat traži strpljenje, da se merimo sa drugima, da vežbamo mnogo i kvalitetno. Moramo da radimo i na ponašanju, jer se kult reprezentacije izgubio. Da dejstvujemo i na kult, i na sistem, koji je vrlo zahtevan, jer ima mnogo tačaka koje treba zadovoljiti da bi nešto funkcionisalo. Ono što je veoma dobro je da su devojke sve to super prihvatile. Radimo na stvarnju homogenosti, jer je veliki jaz i generacijski, iskustveni u ekipi.

Uz Sandru su naše legendarne igračice: Andrea Lekić je generalna menadžerka svih ženskih selekcija, Sanja Vujović (devojačko Damjanović) sportska direktorka, Katarina Tomašević trener golmanki, Dragana Cvijić član stručnog štaba...

- Andreu i Sanju sam kao selektorka vodila na EP 2006...Privilegija je raditi, biti okružen takvim ljudima i sportistkinjama. One su sve osvajale medalje svojim trudom, radom i borbom. Veoma dobro znaju kakav je put do medalje i zajedničkim snagama mnogo radimo, svako u okviru svoje oblasti. Tako da sam mnogo srećna, jer se ne bavim stvarima koje nisu usko vezane za mene. Bavim se igrom, Kaća golmanima, Dragana mi pomaže u radu sa prednjom linijom i razmenjujemo iskustva vezana za napad, odbranu... Jer, ona je skoro izašla iz patika i predstavnik je nove generacije. Da ne pričam o kondicionom treneru Tanji Šarenac, medicinskom timu, Andrei i Sanji. To su osobe koje nisu slušale o prvenstvima, o rukometu, nego su živele taj život i mnogo mi je važno njihovo mišljenje. I osećam veliko zadovoljstvo što smo do sada bile sve vreme istomišljenice.

Sandra je dugo igrala za Budućnost, radila u crnogorskom rukometu. Koliko joj sve to sada pomaže u radu sa našom selekcijom.

- Mnogo, s tim što je sada drugačije. Pre je bio akcenat na kolektivnom pristupu, a sada više na individualnom, gde svakom igraču morate prići na različit način. Sada nemamo bazu kao nekada, pa da se ne opterećujete kada vam odu tri, četiri igrača, jer brzo nalazite zamenu. Svakog igrača čuvamo, negujemo, jer ih nemamo. Smatram i da trener prvo mora da ima ljudski odnos prema igračima, posebno u reprezentaciji. Ovde nema novca, dolazite dušom i srcem da igrate za svoju zemlju. I zamislite da ja razmišljam da neka nešto neće. Razmišljam da ovde svako daje svoj maksimum, shodno svojim mogućnostima.

Na žreb se ne utiče, tako da je Sandra, kao i svi u SRS, morala da se pomiri da će u grupi F u Bratislavi, od 4. do 8.decembra igrati sa Slovačkom, Nemačkom i Švedskom. Podsetimo, prve dve ekipe idu dalje.

- Jedino nam je dobar raspored. Igramo protiv domaćina, koji je slabiji od Nemačke i Švedske, a to što je u odnosu na nas jak, to je druga stvar. Ta utakmica će sve odlučiti. Svaka lopta, svako vraćanje u odbranu je presudno. Moramo biti borbene, disciplinovane. Jer, nismo favoriti. Verujem da će Slovakinje igrati pod većim pritiskom, ali da će imati određenu vrstu zaštite. Moramo da igramo veoma pametno, da se fokusiramo na zadatke, a i taktički se mnogo spremamo. Analiziramo Slovačku do najsitnijih detalja, jer ta utakmica je kao borba za medalju. Onda sledi duel sa Nemicama, kojima ne možemo da pariramo. Fizički su snažnije, uigranije, jer ekipu stvaraju deset godina. I sada ubiraju plodove svoga rada.

I čekaju medalju 32 godine...

- Zamislite kada jedna Nemačka, koja mnogo ulaže i ima toliko igračica, tako dugo čeka na pobedničko postolje. I mi igramo protiv njih, što je prilika da se izmerimo sa elitom, kao i sa Švedskom, koja je godinama u samom svetskom vrhu. Šveđanke su prave predstavnice skandinavske škole, ali protiv njih tražimo priliku, da napravimo neko iznenađenje, neko čudo koje bi nas vodilo u drugi krug - naglašva selektorka Srbije.

Dugačak je spisak favoritkinja, od neprikosnovene Norveške, preko Danske, Mađarske, Nemačke, Švedske, Poljske, Španije, Crne Gore, Farskih Ostrva...

- Svi mnog ulažu. Mi imamo samo dve igračice koje igraju Ligu šampiona, od kojih jedna nosi igru Budućnosti, naša kapitenka Jovana Skrobić, a druga, krilo Dunja Radović povremeno igra za Podgoričanke. I nadmećemo se sa igračicama koje nose Ligu šampiona, Ligu Evrope i stalno su prisutne u borbi za medalju na evropskom ili svetskom prvenstvu - svesna je Sandra pred kakvim su izazovom naše devojke.

Igor želi da pomogne

Pre 20 godina u isto vreme Sandra i njen suprug Igor Kolaković bili su selektori ženske rukometne i muške odbojkaške reprezentacije naše zemlje. Igor je "orlove" u dva mandata vodio deset godina, bio prvak Evrope, treći na svetu, četvrtfinalista na Olimpijskim igrama, drugi u Svetskoj ligi...

- Ne može se opisati koliko mi znači Igorova podrška. Njegovo iskustvo i želja da mi pomogne u svakom trenutku je od neprocenjivog značaja. Čovek često bude u dilemi da li je nešto dobro uradio, da li je na pravom putu, mora da se preispituje i mnogo mi znači kada mi on, koji je na tom putu hodao veoma dugo i uspešno, kaže da samo držim taj pravac, da je to jedini ispravan način, tako da sam privilegovana i zahvalna Bogu da mi je dao i takvu vrstu pomoći - kaže Sandra.

Savetuje i sin Aleksa

SIN Aleksa je poznati rukometaš i povremeni reprezentativac Srbije. A uz njegovu pomoć Sandra može da oseti i igrače.

- Aleksa je predstavnik mlade generacije, s njim sam se, primera radi, savetovala da li da nešto bude na papiru ili da bude prikazano na telefonu. On mi kaže da su svi navikli na uređaje i da mogu nešto da uradim i uz pomoć telefona. On mi kaže kolika je igračima pažnja za određene teme, daje mi neke smernice. Tačno se zna koliko traje video-analiza, sastanak, da sve mora da bude sažeto i prihvatljivo, po meri - priča uz osmeh Sandra.









Raspored

Grupa F - Bratislava

Prvo kolo - 4. decembar

Švedska - Nemačka 18.00

Slovačka - Srbija 20.30

Drugo kolo - 6. decembar

Švedska - Slovačka 15.30

Nemačka - Srbija 18.00

Treće kolo - 8. decembar

Slovačka - Nemačka 18.00

Srbija - Švedska 20.30

Grupa A - Oradea

Prvo kolo - 3. decembar

Slovenija - Island 17.30

Mađarska - Crna Gora 20.00

Drugo kolo - 5. decembar

Crna Gora - Island 17.30

Mađarska - Slovenija 20.00

Treće kolo - 7. decembar

Slovenija - Crna Gora 17.30

Island - Mađarska 20.00

Grupa B - Kluž Napoka

Prvo kolo - 4. decembar

Švajcarska - S. Makedonija 17.30

Norveška - Rumunija 20.00

Drugo kolo - 6.decembar

Rumunija - S. Makedonija 17.30

Norveška - Švajcarska 20.00

Treće kolo - 8. decembar

Švajcarska - Rumunija 17.30

S. Makedonija - Norveška 20.00

Grupa C - Antalija

Prvo kolo - 3. decembar

Turska - Grčka 16.30

Danska - Španija 19.00

Drugo kolo - 5. decembar

Španija - Grčka 16.30

Danska - Turska 19.00

Treće kolo - 7. decembar

Turska - Španija 16.30

Grčka - Danska 19.00

Grupa D - Brno

Prvo kolo - 4. decembar

Austrija - Hrvatska 18.00

Holandija - Češka 20.30

Drugo kolo - 6. decembar

Češka - Hrvatska 18.00

Holandija - Austrija 20.30

Treće kolo - 8. decembar

Austrija - Češka 18.00

Hrvatska - Holandija 20.30

Grupa E - Katovice

Prvo kolo - 5. decembar

Francuska - Poljska 18.00

F. Ostrva - Ukrajina 20.30

Drugo kolo - 7. decembar

Poljska - Ukrajina 18.00

Francuska - F. Ostrva 20.30

Treće kolo - 9. decembar

F. Ostrva - Poljska 18.00

Ukrajina - Francuska 20.30

Druga faza (10 - 16.decembar)

Grupa 1 - Kluž Napoka

Prve dve selekcije iz grupa A, B, C

Grupa 2 - Katovice

Prve dve selekcija iz grupa D, E, F

Polufinale - Katovice

18. decembar

1 1 - 2 2

2 1 - 1 2

19. decembar

Peto mesto

3 1 - 3 2

Nedelja - 20. decembar

Za treće mesto

Finale





Medalje (EP)

Norveška 10 3 1

Danska 3 4 0

Francuska 1 1 3

Mađarska 1 0 4

Crna Gora 1 0 1

Rusija 0 2 2

Španija 0 2 0

Švedska 0 1 1

Holandija 0 1 1

Nemačka 0 1 0

Ukrajina 0 1 0

Hrvatska 0 0 1

Rumunija 0 0 1

Austrija 0 0 1





Plasmani

2000 - 7.

2002 - 6.

2004 - 12.

2006 - 14.

2008 - 13.

2010 - 14.

2012 - 4.

2014 - 15.

2016 - 9.

2018 - 11.

2020 - 13.

2022 - 15.

2024 - 21.

* SRJ, SCG i Srbija na EP