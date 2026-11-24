Atletičarka ističe da su se neprijatne situacije ponavljale

Foto: Instagram/gaia_sab99

Italijanska atletičarka Gaja Sabatini (27), nekadašnja evropska šampionka u konkurenciji mlađih seniorki i učesnica Olimpijskih igara u Tokiju, progovorila je o neprijatnim iskustvima koja su joj potpuno promenila svakodnevni život. Kako je otkrila, u više navrata su je nepoznati muškarci na biciklima pratili tokom trčanja, zbog čega danas više nema osećaj sigurnosti čak ni tokom treninga.

Sabatini je u razgovoru za italijanski list „Il Đornale“ ispričala da se neprijatne situacije nisu dogodile samo jednom, već da su se ponavljale, i to čak i usred bela dana.

- Nažalost, više puta mi se dogodilo da su me pratili ljudi na biciklima. To su iskustva koja ostavljaju traume. Ja bih se zaustavila, oni bi takođe stali. Promenila bih pravac, a oni bi uradili isto. Bilo je očigledno da me prate. Možda su videli lepu devojku, ali ne znam šta su nameravali da urade. Uplašila sam se - ispričala je italijanska atletičarka.

Posebno je zabrinjavajuće što se jedan od takvih događaja odigrao u podne, u trenutku kada je oko nje bilo mnogo drugih ljudi koji su takođe trenirali.

- Prvi put mi se to dogodilo oko podneva, a oko mene je bilo mnogo trkača. Mislim da je reč o ljudima koji imaju ozbiljne probleme. Primećujem da ih uopšte nije briga za posledice njihovih postupaka, bili su potpuno ravnodušni - objasnila je Sabatini.

Ono što je nekada predstavljalo njen način opuštanja i uživanja u sportu danas je postalo izvor straha. Atletičarka priznaje da je promenila navike, da više ne sluša muziku dok trči i da neprestano proverava ko se nalazi iza nje.

- Ranije sam bila opuštenija, slušala bih muziku i bezbrižno trčala. Posle tih iskustava više nisam mirna. Sada se odmah uznemirim i preduzimam dodatne mere opreza. Kada primetim da je neko iza mene, posmatram ga i proveravam situaciju. Ako vidim da na nekom mestu nema mnogo ljudi, promenim rutu. Isključim muziku kako bih mogla da čujem korake ako mi se neko približava. Stalno sam u stanju pripravnosti. Više ne idem sama ulicama - otkrila je Italijanka.

Sabatini je jedna od poznatijih italijanskih atletičarki u trkama na srednjim prugama. Specijalizovana je za 1.500 metara, a najveći uspeh ostvarila je 2021. godine, kada je osvojila titulu evropske šampionke do 23 godine.

Predstavljala je Italiju i na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020, gde se takmičila upravo u trci na 1.500 metara.