Dončić ljut na Baskoniju: Ovo je sramota, zabranjuju Joksimoviću dolazak
VELIKO nezadovoljstvo vlada u Košarkaškom savezu Slovenije.
Sportski direktor, Saša Dončić ljut je zbog toga što Baskonija neće da pusti Stefana Joksimovića da nastupi za "zmajčeke".
- Stefan je izrazio veliku želju. Ali Baskonija mu zabranjuje dolazak. Jednostavno rečeno, neće ga pustiti, a on je tamo najmlađi. Još uvek pokušavamo, ali moram da priznam da su šanse veoma male - rekao je Dončić.
Dodatno je iskristikovao tim iz Vitorije koji ni odgovorio ni na najavu da bi Savez mogao da prijavi njegov postupak.
- Moram biti kritičan. Ovo je sramota za evropsku košarku - zaključio je otac Luke Dončića.
Podsetimo, Slovenija u petak od 20 časova dočekuje Finsku, a tri dana kasnije gostuju Mađarskoj.
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