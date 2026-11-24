VELIKO nezadovoljstvo vlada u Košarkaškom savezu Slovenije.

FOTO: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Sportski direktor, Saša Dončić ljut je zbog toga što Baskonija neće da pusti Stefana Joksimovića da nastupi za "zmajčeke".

- Stefan je izrazio veliku želju. Ali Baskonija mu zabranjuje dolazak. Jednostavno rečeno, neće ga pustiti, a on je tamo najmlađi. Još uvek pokušavamo, ali moram da priznam da su šanse veoma male - rekao je Dončić.

Dodatno je iskristikovao tim iz Vitorije koji ni odgovorio ni na najavu da bi Savez mogao da prijavi njegov postupak.

- Moram biti kritičan. Ovo je sramota za evropsku košarku - zaključio je otac Luke Dončića.

Podsetimo, Slovenija u petak od 20 časova dočekuje Finsku, a tri dana kasnije gostuju Mađarskoj.

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