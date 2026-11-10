Trinkijeri slavio, Karaičić ponovo poražen: Plavšić blistao, Trifunović doprineo pobedi

Zapažene partije imali su još i Donatas Motiejunas te Džavonte Smart.

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Nekadašnji trener Partizana Andrea Trinkijeri stigao je do nove pobede u Evrokupu sa PAOK-om, dok je Bogdan Karaičić upisao još jedan poraz sa Balkanom iz Botevgrada. U večeri u kojoj su pažnju privukli i srpski košarkaši, Uroš Plavšić je ostvario dabl-dabl učinak, a Uroš Trifunović dao doprinos trijumfu Turk Telekoma sa tri trojke. Zapažene nastupe imali su i bivši igrači Crvene zvezde Donatas Motiejunas i Džavonte Smart.

PAOK je u gostima savladao bugarski Balkan sa 79:56 u sedmom kolu grupe D, čime je stigao do petog trijumfa u takmičenju. Ekipa iz Botevgrada, koju predvodi bivši trener Partizana Bogdan Karaičić, pretrpela je šesti poraz i nalazi se u veoma teškoj situaciji.

Solunjani su do pobede stigli i bez Džedija Osmana, najboljeg strelca ekipe, koji je operisan i očekuje ga pauza od dva meseca.

U njegovom odsustvu najefikasniji je bio Brin Tajri sa 25 poena za nešto manje od 23 minuta na parketu. Foster je dodao 12, dok je bivši centar Crvene zvezde Donatas Motiejunas upisao 11 poena, uz dve pogođene trojke iz tri pokušaja.

Do pobede je stigao i Turk Telekom, koji je u gostima bio bolji od Kluža rezultatom 89:81 u okviru grupe B.

Rumunski predstavnik tako je ostao na dnu tabele, uprkos odličnom izdanju Uroša Plavšića. Srpski centar je meč završio sa 15 poena i 10 skokova, ali njegov učinak nije bio dovoljan da Kluž izbegne poraz. Zapažen je bio i Džavonte Smart, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, koji je postigao 19 poena.

Na drugoj strani, Džerik Harding predvodio je Turk Telekom sa 24 poena i bio najzaslužniji za treću pobedu turskog sastava u Evrokupu.

Svoj doprinos dao je i srpski košarkaš Uroš Trifunović, koji je za pobednički tim ubacio devet poena, uz šut za tri poena 3/7.