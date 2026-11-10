AMERIČKI VOJNIK ŠPIJUNIRAO ZA RUSE? Uhapšen u Velikoj Britaniji, hitno se oglasio FBI

PRIPADNIK (41) američke vojske uhapšen je u Velikoj Britaniji zbog sumnje da je špijunirao za rusku obaveštajnu službu, piše "Sky News".

Foto: Jeffrey Blackler/Alamy/Profimedia

On je uhapšen danas blizu Glostera zbog sumnje da je počinio krivična dela prema Zakonu o nacionalnoj bezbednosti iz 2023. godine.

On se sumnjiči da je pomagao i odavao važne informacije jednoj obaveštajnoj službi za koju se veruje da je ruska. Istragu vodi britanska policija, Odeljenje za borbu protiv terorizma.

Optužbe se, prema prvim indicijama, odnose na Rusiju. Privedeni američki vojnik nalazi se u jednoj policijskoj stanici u Londonu.

- Ovo značajno hapšenje i istraga rezultat su bliske saradnje između britanskih i američkih vlasti. Optužbe su ozbiljne, a naša istraga je i dalje u toku. Ova akcija pokazuje snagu partnerstva britanskih i američkih bezbednosnih službi i organa za sprovođenje zakona. Želim da pohvalim rad svih timova koji su učestvovali. Zajednički ćemo preduzeti odlučne mere protiv svih za koje sumnjamo da su umešani u kriminalne aktivnosti koje bi mogle da ugroze našu nacionalnu bezbednost - objasnila je zamenica pomoćnika komesara Viki Evans.

Oglasio se o ovom slučaju i direktor FBI Kaš Patei. Ocenio je da ovaj slučaj predstavlja pretnju za Sjedinjene Države.

- Istraga je i dalje u toku, ali želim da pošaljem jasnu poruku - FBI nema toleranciju prema bilo kome ko prekrši zakletvu datu Sjedinjenim Američkim Državama i čiji postupci ugrožavaju našu nacionalnu bezbednost i bezbednost naših partnera - naveo je Patel.

(Mondo)