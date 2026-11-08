Srbija na korak od Evropskog prvenstva: Sve je u našim rukama!

Bravo momci!

FOTO TANJUG/RSS/bs

Muška rukometna reprezentacija Srbije napravila je još jedan veliki korak ka plasmanu na Evropsko prvenstvo, pošto je u Slovačkoj ubedljivo savladala Ukrajinu rezultatom 41:30 u kvalifikacijama.

Posle sigurnog trijumfa nad Estonijom u prvom kolu, izabranici Raula Gonzalesa nastavili su u istom ritmu i protiv Ukrajinaca, pa posle dva odigrana meča imaju maksimalan učinak.

U napadu je prednjačio Uroš Kojadinović sa devet postignutih golova, dok je Dragan Pešmalbek dodao šest. Na drugoj strani, najefikasniji je bio Ihor Turčenko sa deset pogodaka, ali njegov učinak nije bio dovoljan da ugrozi ubedljiv trijumf Srbije.

"Orlovi" sada dele prvo mesto u grupi sa Islandom, dok su Ukrajina i Estonija bez bodova. Dve najbolje selekcije obezbediće direktan plasman na kontinentalni šampionat.

Srbija je tako u odličnoj poziciji pred nastavak kvalifikacija.

Za potvrdu plasmana biće potrebno da ponovo savlada Ukrajinu i Estoniju, a prolaz bi mogla da obezbedi i u slučaju poraza u tim duelima, pod uslovom da oni budu manje ubedljivi od pobeda koje je već ostvarila.

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