PRVO POJAVLJIVANJE NAKON IZGUBLJENIH IZBORA: Nećete verovati gde je bio i o čemu je pričao Donald Tramp (FOTO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je, nekoliko sati nakon što je njegova Republikanska stranka pretrpela istorijske gubitke na srednjoročnim izborima, u svom prvom javnom nastupu novinare pozvao da obiđu gradilište svečane dvorane u Beloj kući.
Tramp je iznenada pozvao novinare na ceremoniju na kojoj su radnici podigli, kako je on naveo, poslednju čeličnu gredu nove konstrukcije i tom prilikom je izneo detalje o nizu projekata ulepšavanja koji se sprovode u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Rojters.
- Izrađuju se od prelepog krečnjaka. Biće u korintskom stilu, korintskom dizajnu, koji se smatra samim vrhuncem elegancije - rekao je Tramp dok je govorio o stubovima u svečanoj dvorani.
Tramp je priznao da je bio na meti kritika zbog toga što troši toliko vremena i energije na prestižne projekte, ali je dodao da je svečana dvorana potrebna radi slave zemlje.
- Sviđa mi se. Mene to opušta. Sada zamislite lustere svuda uokolo, zamislite mermerne podove. O, biće to sjajno - kazao je Tramp, govoreći o balskoj dvorani.
U Sjedinjenim Američkim Državama su 3. novembra održani srednjoročni izbori na kojima je Demokratska stranka preuzela kontrolu nad oba doma Kongresa, Predstavničkim domom i Senatom.
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