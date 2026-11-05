Društvo

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Dve opštine ostaju bez struje

D.D.

05. 11. 2026. u 07:44

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ZBOG izvođenja ovih intervencija, danas će bez snabdevanja električnom energijom ostati sledeći potrošači, podeljeni po opštinama i vremenima isključenja:

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕОГРАЂАНЕ: Две општине остају без струје

Foto: MonkeyApple, Greatstock / Alamy / Profimedia

Palilula 09:30 - 13:00 PUT ZA ADA HUJU: 9

Savski venac 23:30 - 06:00 BULEVAR VUDROA VILSONA: 12

Novi Beograd 02:00 - 06:00 MILUTINA MILANKOVIĆA: bb

(Telegraf)

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