KAJA KALAS NASTAVLJA DA ŠIRI NETREPELJIVOST: Nova tura snakcija u januaru 2027. protiv ove zemlje

MINISTRI spoljnih poslova Evropske unije detaljno će u januaru razmotriti nove mere protiv Gruzije zbog pogoršanja demokratskih standarda u toj zemlji, izjavila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Kalas je, predstavljajući godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku zemalja kandidata, rekla da je gruzijska vlada "na kursu sudara sa Evropskom unijom" zbog nazadovanja demokratije, prenosi Juronjuz.

- Koraci koji su preduzeti sada ne idu u dobrom pravcu - istakla je Kalas i dodala da će januarska rasprava biti prilika da se usaglase različiti stavovi država članica o tome kako odgovoriti na poteze Tbilisija.

Na pitanje da li će predložiti nove sankcije protiv gruzijske vlade, Kalas je rekla da je prerano govoriti o tome.

- Za nas je najvažnije da osmislimo odgovor kojim ćemo jasno pokazati da podržavamo gruzijski narod i njegove težnje da bude deo Evropske unije, ali istovremeno i jasno poručiti vladi da ne podržavamo ovakvu politiku - rekla je Kalas.

Evropska komisija je u godišnjem izveštaju ukazala na dalje nazadovanje Gruzije u oblasti demokratije, uključujući nova ograničenja građanskog prostora i pogoršanje stanja osnovnih prava. Služba EU za spoljne poslove predložila je 2024. godine uvođenje sankcija protiv zvaničnika odgovornih za nasilno gušenje mirnih protesta, ali su Mađarska i Slovačka blokirale te mere.

Brisel je, međutim, suspendovao bezvizni režim za nosioce gruzijskih diplomatskih pasoša, što je bilo moguće usvojiti kvalifikovanom većinom, za razliku od sankcija koje zahtevaju jednoglasnu odluku.

Ograničenje je stupilo na snagu u martu 2026. godine na period od godinu dana i može da bude produženo za još najviše dve godine, ali bi Evropska komisija najkasnije do 6. januara 2027. morala da usvoji dodatni pravni akt.

Tbilisi je u novembru 2024. jednostrano saopštio da neće nastojati da otvori pristupne pregovore sa EU pre kraja 2028. godine, nakon što je Evropska komisija ukazala na ozbiljno nazadovanje u oblasti demokratije, od pravosuđa do slobode medija.

Gruzijski premijer Irakli Kobahidze izjavio je u utorak na samitu EU o proširenju da je "veoma posvećen" evropskom putu svoje zemlje, ali nije izneo plan za poboljšanje odnosa sa Briselom.

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