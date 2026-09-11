Kakav doček za Zvezdu: Navijači Olimpijakosa pesmom podržali beogradske crveno-bele (VIDEO)

PARTIZAN je tek na početku stvaranja jakog tima, a Fikse Berlin na vrhuncu moći. Svi koji su sinoć bili u dvorani "Aleksnadar Nikolić" videli su koliko u ovom trenutku crno-beli rukometaši zaostaju za vicešampionom Evrope. Beograđani čak mogu da budu zadovoljni porazom od 33:44. Srpski prvak drugi ispit u grupi A Lige šampiona polaže idućeg četvrtka u Portu.