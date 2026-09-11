Košarka

Kakav doček za Zvezdu: Navijači Olimpijakosa pesmom podržali beogradske crveno-bele (VIDEO)

Ч. В.

11. 09. 2026. u 20:30

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KOŠARKAŠI Crvene zvezde u Nikoziji igraju pripremni turnir. Prilikom dolaska na utakmicu sa Olimpijakosom sačekalo ih je lepo iznenađenje.

Какав дочек за Звезду: Навијачи Олимпијакоса песмом подржали београдске црвено-беле (ВИДЕО)

Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači pirejskih crveno-belih pružili su podršku izabranicima Ibona Navara dok su izlazili iz autobusa.

- Zvezda, Olimpijakos - uzvikivali su navijači Olimpijakosa, popularni "Gejt 7".

Podsetimo, pored ovih timova na turniru na Kipru nastupaju još jedan grčki klub, Aris i Makabi Tel Aviv.

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