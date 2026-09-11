Kakav doček za Zvezdu: Navijači Olimpijakosa pesmom podržali beogradske crveno-bele (VIDEO)
KOŠARKAŠI Crvene zvezde u Nikoziji igraju pripremni turnir. Prilikom dolaska na utakmicu sa Olimpijakosom sačekalo ih je lepo iznenađenje.
Navijači pirejskih crveno-belih pružili su podršku izabranicima Ibona Navara dok su izlazili iz autobusa.
- Zvezda, Olimpijakos - uzvikivali su navijači Olimpijakosa, popularni "Gejt 7".
Podsetimo, pored ovih timova na turniru na Kipru nastupaju još jedan grčki klub, Aris i Makabi Tel Aviv.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
BRAVO, ANGELINA: Srpkinja podelila treće mesto na svetu
11. 09. 2026. u 20:04 >> 20:12
Istorija na US openu: Sabalenka i Ribakina ponovile ono što se desilo 1994. godine
11. 09. 2026. u 15:33
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
11. 09. 2026. u 12:43
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)