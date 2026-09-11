MORAMO MNOGO DA RADIMO: Rukometaši Partizana priznaju da ih je Fikse Berlin nadigrao, ali i da su napravili dosta grešaka

PARTIZAN je tek na početku stvaranja jakog tima, a Fikse Berlin na vrhuncu moći. Svi koji su sinoć bili u dvorani "Aleksnadar Nikolić" videli su koliko u ovom trenutku crno-beli rukometaši zaostaju za vicešampionom Evrope. Beograđani čak mogu da budu zadovoljni porazom od 33:44. Srpski prvak drugi ispit u grupi A Lige šampiona polaže idućeg četvrtka u Portu.

FOTO: N. Skenderija

- Za nas je ovo bila veoma teška utakmica. U prvom poluvremenu smo mnogo puta izgubili loptu u napadu, a oni su veoma brza ekipa, sa kvalitetnim igračima, i to su znali da iskoriste. Bilo nam je veoma teško da im pariramo. U drugom poluvremenu praktično nismo uspeli da promenimo ništa. Moramo mnogo da napredujemo i da budemo borbeniji. Radićemo na tome i verujem da ćemo biti bolji - ističe strateg Partizana Raul Gonzales.

Kapiten crno-belih Ivan Mićić smatra da su napravili previše tehničkih grešaka i omoguli Gidselu, Grendelu, Marseniću i ostalima da rade šta hoće na terenu:

- Nama je ovo bila prva utakmica u Ligi šampiona posle 13 godina, tako da je možda bilo i malo nesigurnosti na početku. Dobro smo počeli utakmicu i prvih desetak minuta bili smo ravnopravan protivnik. Međutim, nakon toga smo počeli da pravimo grešku za greškom, što je Berlin znao da iskoristi. Moramo mnogo da radimo, da analiziramo ovu utakmicu i da budemo mnogo, mnogo bolji u nastavku.

Korpuletni golman Partizana Bekir Čordalija ističe da su bili svesni kome izlaze na megdan:

- Očekivala se njihova brza igra u napadu, oni su pokazali zašto su vicešampioni Evrope. Možemo biti donekle ponosni što je Partizan došao u situaciju da igra u Ligi šampona. Atmosfera u ekipi je super, još se uigravamo, upoznajemo jedna druge. Nova smo ekipa i mislim da će u nastavku biti dosta bolje.

Drugi čuvar mreže crno-belih Andrej Trnavac veruje da će brzo preboleti "dečije bolesti":

- Ovakve utakmice sigurno koristi igračima i ekipi. Većini nas je ovo prva utakmica u Ligi šampiona, jedno novo iskustva i neka škola.

Damjanović: Zavisi od nas

ALjOŠA Damjanović ne prihvata opšti stav da im je samo Porto protivnik po meri:

- Mislim da možemo da igramo sa svima i da je najviše do nas.Protivnik je kvalitetan, pa kvalitetan. Ako hoćemo da igramo Ligu šampiona, onda moramo da igramo sa najjačima. Moslim da je najviše do nas i da će nam ova utakmica puno značiti. Protiv Berlina skupo su nas koštale početničke greške i moraćemo da ispravimo ako mislim da uradimo bilo šta pozitivno.

Grupa A

PRVO kolo grupe A Lige šampiona: Vesprem - Porto 36:28, Partizan - Fikse Berlin 33:44. Drugo kolo, 16.septembar: Fikse Berlin - Vesprem (20.45). Četvrta 17. septembar: Porto - Partizan (20.45).

TABELA: Fikse Berlin 2, Vesprem 2, Porto 0, Partizan 0.