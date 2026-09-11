BRAVO, ANGELINA: Srpkinja podelila treće mesto na svetu

Srpska atletičarka Angelina Topić podelila je treće i četvrto mesto na prvom ultimativnom prvenstvu sveta u atletici, koje se ovog vikenda održava u Budimpešti.

Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Angelina je iz prve preskočila 1,86 i 1,91, ali je sva tri puta rušila lestvicu na 1,95.

Ovu visinu preskočile su samo Jaroslava Mahučik iz prvog pokušaja i Nikola Olislagers iz trećeg. Da je Australijnka srušila i treći put Angelina bi podelila drugo mesto sa njom i Patersonovom, ovako je treća na svetu.

Svetska rekorderka je preskočila i 1,99 i to iz drugog puta, dok je Australijanka rušila tri puta i tako je Mahučik dodala i ovu titulu svom impresivnom portfoliju.

Rušila je i Elinor Paterson sva tri puta na 1,95, ali ona je propuštala početnu visinu.

Samo je još Irina Geraščenko prekočila 1,91, dok su preostale tri takmičarke, Lamara Mistin, Marija Žodzik i Julija Levčenko rušile i ovu visinu tri puta, ali su sve tri bar upisale početnu 1,86.

Pobednica skoka uvis, Jaroslava Mahučik rušila je letvicu sva tri puna na visini 2,04.

Srbija u glavnom gradu Mađarske ima još dva predstavnika. U subotu na borilište izlaze Luka Bošković u skoku udalj i Adriana Vilagoš u bacanju koplja.